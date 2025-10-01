Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Ferrero |

Nuevo detenido

Cayó otro sospechoso por atentado a Ferrero: documentos falsos e intento de homicidio en su historial

Hay un nuevo detenido por el ataque a la fiscal de Corte Mónica Ferrero, el presunto implicado tenía causas pendientes y documentos falsos.

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

Durante el operativo se incautaron un vehículo y documentación falsa, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una organización criminal con ramificaciones múltiples.

El atentado contra Ferrero ocurrió en la madrugada del domingo, cuando varios individuos ingresaron por la azotea de su vivienda en Jacinto Vera, dispararon al menos dos veces y detonaron un artefacto explosivo. Aunque los daños materiales fueron importantes, la fiscal y su familia resultaron ilesos.

La custodia policial destinada a proteger a la jerarca se encontraba en el frente de la casa, sin advertir el ingreso de los atacantes por los techos. Los agresores escaparon en una camioneta.

Avances judiciales

El lunes fue imputado otro hombre, a quien la Justicia envió a prisión preventiva hasta marzo de 2026 por los delitos de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. Paralelamente, una mujer detenida inicialmente fue liberada por falta de pruebas.

La investigación está bajo la dirección de la fiscal de Estupefacientes, Angelita Romano, con apoyo de la Dirección de Investigaciones y la Policía Científica.

El atentado contra la máxima autoridad del Ministerio Público expuso vulnerabilidades en la seguridad y generó fuerte conmoción en el sistema judicial y político. Desde el inicio, el caso es seguido de cerca por el gobierno y por la Fiscalía.

