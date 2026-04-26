Imputaron al padre de niño internado con cocaína en su organismo en Rivera

Ante esta situación, la sede judicial dispuso como medida cautelar el arresto domiciliario total del imputado, con colocación de dispositivo electrónico, por un plazo de 180 días. Durante ese período continuará la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer las circunstancias en que el menor resultó afectado.

El caso generó preocupación en Rivera debido a la edad del niño y a las condiciones en las que fue asistido médicamente. Las autoridades buscan establecer cómo ocurrió la exposición a la droga y si existieron otras situaciones de vulneración de derechos.

Estado de salud del menor

En cuanto al niño, permanece internado bajo observación médica, aunque su evolución ha sido favorable en las últimas horas. De acuerdo con la información primaria manejada por las autoridades, podría recibir el alta médica el próximo lunes.

Una vez fuera del centro asistencial, el menor continuará bajo protección institucional del INAU, organismo que evaluará los pasos a seguir en coordinación con la Justicia y equipos técnicos especializados.