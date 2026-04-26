Imputaron al padre de niño internado con cocaína en su organismo en Rivera

La Justicia de Rivera imputó al padre de un niño que había sido internado tras sufrir convulsiones y al que se le detectó cocaína en su organismo. Además de la formalización del hombre, se resolvió que el menor pase al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas vinculadas al caso.
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El imputado es un hombre de 35 años, con quien convivía el niño. Según la resolución judicial, fue acusado por la presunta comisión de dos delitos de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, en régimen de reiteración real.
Investigación y medidas cautelares
La decisión fue adoptada luego de que, en el marco de la investigación, también se comprobara la presencia de cocaína en el organismo del adulto. El hombre había negado previamente consumir sustancias estupefacientes, pero los análisis realizados contradijeron esa versión.
Ante esta situación, la sede judicial dispuso como medida cautelar el arresto domiciliario total del imputado, con colocación de dispositivo electrónico, por un plazo de 180 días. Durante ese período continuará la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer las circunstancias en que el menor resultó afectado.
El caso generó preocupación en Rivera debido a la edad del niño y a las condiciones en las que fue asistido médicamente. Las autoridades buscan establecer cómo ocurrió la exposición a la droga y si existieron otras situaciones de vulneración de derechos.
Estado de salud del menor
En cuanto al niño, permanece internado bajo observación médica, aunque su evolución ha sido favorable en las últimas horas. De acuerdo con la información primaria manejada por las autoridades, podría recibir el alta médica el próximo lunes.
Una vez fuera del centro asistencial, el menor continuará bajo protección institucional del INAU, organismo que evaluará los pasos a seguir en coordinación con la Justicia y equipos técnicos especializados.