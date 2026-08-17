Obras del MTOP mejoran espacios para niños, jóvenes y adultos mayores en tres departamentos

En Nueva Helvecia, Colonia, el MTOP firmó un convenio para ampliar y remodelar el museo histórico de la Liga Helvética de Football. El proyecto incluye una sala multifunción y servicios sanitarios accesibles, con un aporte de $1.500.000.

La misma localidad también será sede del primer centro de equinoterapia de la fundación Semilla Magnética. El proyecto contempla un picadero de 800 metros cuadrados, con piso de arena, y un espacio multifuncional de 40 metros cuadrados que tendrá área administrativa y servicios higiénicos accesibles. El nuevo centro estará destinado a terapias ecuestres y actividades inclusivas para niños y jóvenes.

Inversiones

También en Colonia, en la ciudad de Rosario, se suscribió un convenio con el Instituto Pro Bienestar Social del Anciano para construir un pasillo que conectará distintos pabellones y un acceso techado con rampa para ambulancias. La inversión asciende a $2.000.000 y permitirá mejorar la circulación y accesibilidad para los 60 residentes del establecimiento.

La recorrida del director de Arquitectura culminó con una reunión de trabajo en la policlínica El General, en Colonia, y una visita a la sede de la organización Mi Mundo Azul, en Trinidad, Flores.

Los proyectos forman parte de una estrategia de inversión en infraestructura social que busca que los recursos públicos se traduzcan en espacios más accesibles, seguros y adecuados para las necesidades de las comunidades.