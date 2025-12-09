Incautan 272 cartuchos de municiones y detienen a pasajero procedente de EEUU

Un operativo conjunto entre la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos (UVPA) de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Aduanas culminó con la detección e incautación de cartuchos ocultos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.
El hecho se registró en la Terminal Aérea este lunes en horas de la mañana, durante los controles de rutina aplicados a los equipajes de los vuelos. Las autoridades detectaron un recipiente sospechoso en el equipaje de un pasajero procedente de Atlanta, Estados Unidos.
Tras la inspección manual, se constató que el recipiente, un termo, contenía un total de 272 cartuchos, desglosados en 252 cartuchos calibre 22 y 20 cartuchos calibre 35. Además de las municiones, se incautaron el termo utilizado para ocultarlas y un celular.
El pasajero, un hombre de nacionalidad uruguaya de 46 años, fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la Justicia.
Posteriormente, el individuo resultó condenado como autor penalmente responsable de un delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones y explosivos. Se le impuso una pena de 12 meses de prisión. La Justicia también dispuso el decomiso de las municiones incautadas y su remisión al Servicio de Material y Armamento (SMA) para su destrucción.