Fuerte operativo de seguridad para Peñarol vs. Platense por la Copa Libertadores

Distintas unidades policiales trabajan en la coordinación con la Jefatura de Policía de Montevideo. Realizarán inspecciones para detectar armas, pirotecnia y otros elementos prohibidos, especialmente durante el ingreso de parciales argentinos.

Punto de encuentro para hinchas de Platense

En ese sentido, el Parque Roosevelt funcionará como punto de concentración y estacionamiento de vehículos y ómnibus de la parcialidad de Platense, donde también se desplegará un operativo específico de seguridad.

A partir de las 15:00 horas se reforzará el acompañamiento de los hinchas visitantes desde el Parque Roosevelt hacia el estadio, previendo, además, su retorno tras la finalización del encuentro hasta el límite departamental.

Apertura de puertas del Campeón del Siglo

La apertura de puertas será a las 16:00 para los hinchas de Platense y a las 18:30 para los de Peñarol.

Se advierte que el flujo vehicular en la zona de influencia del estadio podría verse afectado, por lo que se recomienda a los asistentes planificar con antelación sus traslados, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

HF-_AOmWwAAF94s

Objetos que se pueden ingresar al estadio

- Radios portátiles con pilas chicas (AA – AAA).

- Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (hasta una hora antes del inicio del partido de fondo, pasado ese plazo no se permitirá el ingreso de dichos elementos hasta el descongestionamiento de las puertas ya comenzado el encuentro).

- Banderas de hasta 2 metros por un 1 metro que no puedan adherirse entre sí para formar una más grande.

- Termo y mate.

- Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

Objetos que no se podrá ingresar

- Banderas con dimensiones mayores a 2 metros por 1 metro.

- Banderas con mástiles.

- Banderas sin mástiles, con las medidas autorizadas, pero que no puedan adherirse entre sí con el fin de formar una más grande.

- Tapa tribunas.

- Tirantes.

- Paraguas.

- Papel picado.

- Rollos de papel.

- Fuegos artificiales y bengalas.

- Bebidas alcohólicas.

- Botellas de vidrio.

- Elementos que puedan resultar ofensivos.

- Objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles.

- Material racista, xenófobo, de contenido ideológico o de apoyo a una causa solidaria.

- Objetos que incremente el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.

- Animales, salvo los de asistencia de personas discapacitadas.

Salida del público tras el partido

En cuanto al retiro del público, se estableció que primero se retirará la parcialidad local, mientras que los hinchas visitantes deberán permanecer dentro del estadio hasta que las autoridades determinen que existen condiciones seguras para su salida.

* No obstante, este criterio podrá modificarse según la evolución de la situación.