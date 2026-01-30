Incautaron el arma usada en el ataque a la fiscal Mónica Ferrero

Los investigadores dieron con un arma que fue utilizada en el ataque, en el que los delincuentes ingresaron a la casa cerca de las 5:00 de la mañana, dispararon dos veces y rompieron varios objetos. Además, utilizaron una granada.

El día del ataque, se arrestó a las primeras dos personas involucradas en el caso.

El arma fue incautada en el marco de la última detención que hizo la Policía por el caso.

Marset involucrado

Cuando ocurrió el atentado a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero, en la madrugada del 28 de setiembre, lo primero que le dijo la fiscal con décadas de investigaciones de narcotráfico a sus espaldas a los policías, fue que tenían que actuar con rapidez para detener a los delincuentes.

Los delincuentes accedieron al patio de la casa de Ferrero, dispararon contra las paredes y detonaron la granada. “Estuve a 15 centímetros de que me mataran. Es así. ¡Según el informe, por 15 centímetros una esquirla de esa granada me podría haber quitado la vida!”, dijo Ferrero durante una comparecencia en el Parlamento luego del atentado. En su comparecencia, la fiscal de Corte pidió blindar las instituciones y advirtió que los fiscales estaban con temor.

Además, ya no tienen dudas de que el autor intelectual del atentado fue Sebastián Marset. De los ocho identificados, los dos que lideraron el ataque fueron un expolicía, de 55 años, que conoce a Marset y tiene trato con él, y su hijo, que fue quien viajó a Bolivia y trajo la granada que fue lanzada en el patio de Ferrero.