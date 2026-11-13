El voraz incendio que consumió las instalaciones de Colonia Shopping el pasado miércoles 11 de noviembre de 2026 representa uno de los golpes más severos que haya sufrido la actividad comercial y económica de Colonia del Sacramento en los últimos años. Las llamas avanzaron con rapidez sobre la estructura del centro comercial, provocando el colapso total de su techo y destruyendo la inmensa mayoría de los cerca de 50 locales que operaban en su interior. Las pérdidas materiales han sido catalogadas como prácticamente totales, dejando un panorama desolador en uno de los puntos neurálgicos para el consumo local y el turismo de la capital departamental.
Emergencia laboral
Incendio del Colonia Shopping: buscan soluciones para los 350 trabajadores afectados
El presidente Orsi dijo que hará "todo lo humanamente posible, todo lo que esté a nuestro alcance a los efectos de dar respuesta" a los afectados.