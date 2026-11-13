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Sociedad trabajadores |

Emergencia laboral

Incendio del Colonia Shopping: buscan soluciones para los 350 trabajadores afectados

El presidente Orsi dijo que hará "todo lo humanamente posible, todo lo que esté a nuestro alcance a los efectos de dar respuesta" a los afectados.

Incendio en el Shopping de Colonia dejó pérdidas totales.

Incendio en el Shopping de Colonia dejó pérdidas totales.
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Por Redacción Caras y Caretas

El voraz incendio que consumió las instalaciones de Colonia Shopping el pasado miércoles 11 de noviembre de 2026 representa uno de los golpes más severos que haya sufrido la actividad comercial y económica de Colonia del Sacramento en los últimos años. Las llamas avanzaron con rapidez sobre la estructura del centro comercial, provocando el colapso total de su techo y destruyendo la inmensa mayoría de los cerca de 50 locales que operaban en su interior. Las pérdidas materiales han sido catalogadas como prácticamente totales, dejando un panorama desolador en uno de los puntos neurálgicos para el consumo local y el turismo de la capital departamental.

A pesar de la magnitud del siniestro y la violencia con la que se propagó el fuego, el episodio no dejó víctimas fatales ni heridos de gravedad. La rápida activación de los protocolos de emergencia y la ordenada evacuación tanto de los empleados como de los clientes que se encontraban en el predio resultaron determinantes para evitar una tragedia humana. Durante las jornadas posteriores al siniestro, dotaciones de la Dirección Nacional de Bomberos continuaron trabajando intensamente en el lugar en tareas de enfriamiento, remoción de escombros y peritajes técnicos destinados a esclarecer el origen del foco ígneo.

350 trabajadores afectados

Más allá de los cuantiosos daños en la infraestructura y la mercadería, la principal preocupación de la comunidad coloniense recae sobre el impacto social y laboral del desastre. El centro comercial constituía una fuente de sustento fundamental para la ciudad, albergando a unos 350 trabajadores permanentes —una cifra que asciende a un rango de entre 300 y 400 personas al contemplar tanto empleos directos como personal de empresas tercerizadas y servicios contratados—. De un día para el otro, cientos de hogares de Colonia del Sacramento se han visto enfrentados a la angustia y la incertidumbre respecto a la continuidad de sus puestos de trabajo y la estabilidad de sus ingresos mensuales.

Frente a este escenario crítico, el empresario Carlos Lecueder, responsable de la administración del complejo, confirmó públicamente la decisión de reconstruir Colonia Shopping. Según adelantó, el proyecto no solo buscará devolverle a la ciudad su principal paseo de compras, sino que apostará por una infraestructura modernizada y ampliada. En cuanto a la situación inmediata del personal, Lecueder explicó que se encuentran en estudio diversas alternativas para amortiguar el impacto durante los meses que demandará la obra, entre las que destacan la reubicación de empleados en otras sucursales de las firmas locatarias y la tramitación del seguro de desempleo ante el Banco de Previsión Social (BPS), aunque aclaró que la resolución final dependerá de las posibilidades de cada empresa empleadora.

En paralelo a las gestiones del sector privado, las autoridades departamentales y nacionales han comenzado a articular una red de contención institucional para atender la emergencia laboral. La Intendencia de Colonia y el Gobierno nacional iniciaron instancias de coordinación para evaluar mecanismos de asistencia y agilizar los trámites administrativos necesarios. En esa línea, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, aseguró que el Estado actuará con la "mayor amplitud, flexibilidad y diligencia posible" para respaldar a los trabajadores afectados y garantizar que el proceso de transición hacia la reapertura del centro comercial cuente con el debido acompañamiento social.

Por su parte, el presidente Yamandú Orsi aseguró que las autoridades harán "todo lo humanamente posible, todo lo que esté a nuestro alcance a los efectos de dar respuesta a esta incertidumbre que se genera una vez que ocurre un siniestro de estas características".

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