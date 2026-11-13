Incendio del Colonia Shopping: buscan soluciones para los 350 trabajadores afectados

Frente a este escenario crítico, el empresario Carlos Lecueder, responsable de la administración del complejo, confirmó públicamente la decisión de reconstruir Colonia Shopping. Según adelantó, el proyecto no solo buscará devolverle a la ciudad su principal paseo de compras, sino que apostará por una infraestructura modernizada y ampliada. En cuanto a la situación inmediata del personal, Lecueder explicó que se encuentran en estudio diversas alternativas para amortiguar el impacto durante los meses que demandará la obra, entre las que destacan la reubicación de empleados en otras sucursales de las firmas locatarias y la tramitación del seguro de desempleo ante el Banco de Previsión Social (BPS), aunque aclaró que la resolución final dependerá de las posibilidades de cada empresa empleadora.

En paralelo a las gestiones del sector privado, las autoridades departamentales y nacionales han comenzado a articular una red de contención institucional para atender la emergencia laboral. La Intendencia de Colonia y el Gobierno nacional iniciaron instancias de coordinación para evaluar mecanismos de asistencia y agilizar los trámites administrativos necesarios. En esa línea, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, aseguró que el Estado actuará con la "mayor amplitud, flexibilidad y diligencia posible" para respaldar a los trabajadores afectados y garantizar que el proceso de transición hacia la reapertura del centro comercial cuente con el debido acompañamiento social.

Por su parte, el presidente Yamandú Orsi aseguró que las autoridades harán "todo lo humanamente posible, todo lo que esté a nuestro alcance a los efectos de dar respuesta a esta incertidumbre que se genera una vez que ocurre un siniestro de estas características".