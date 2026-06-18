Incidentes en el Borro entre vecinos y la Policía por muerte de adolescente en allanamiento

Policía fue apuntado con arma por el adolescente, justificó el ministerio

La polémica se desató entorno al allanamiento que terminó con la vida del adolescente de 16 años mientras intentaba escapar de la casa en la que vivía junto a su padre en el barrio Borro con un arma de fuego, durante un procedimiento policial que quedó filmado en cámaras corporales que utilizaron los policías, informaron desde el Ministerio del Interior.