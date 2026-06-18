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Sociedad Borro | policía | adolescente

Tensión por menor abatido

Incidentes en el Borro entre vecinos y la Policía por muerte de adolescente en allanamiento

Vecinos y familiares del adolescente de 16 años abatido por la Policía en el barrio Borro se enfrentaron a la Policía tras el cuestionado procedimiento.

Tensión en el barrio Borro por procedimiento de la Policía en el que murió un menor.

Tensión en el barrio Borro por procedimiento de la Policía en el que murió un menor.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Luego de que la Policía abatió a un adolescente de 16 años en un allanamiento en el barrio Borro, a partir de una investigación de la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno y el área de Inteligencia del Ministerio del Interior, se produjeron incidentes entre vecinos y familiares del menor y la Policía.

Los primeros cortaron calles, prendiendo fuego cubiertas, mientras las fuerzas de seguridad usaron balas de goma para dispersar a los manifestantes. La tensión fue en aumento y hubo pedradas contra los efectivos policiales que en un momento de la tarde "se retiraron" de la zona "para evitar enfrentamientos mayores", consignó Subrayado.

Policía fue apuntado con arma por el adolescente, justificó el ministerio

La polémica se desató entorno al allanamiento que terminó con la vida del adolescente de 16 años mientras intentaba escapar de la casa en la que vivía junto a su padre en el barrio Borro con un arma de fuego, durante un procedimiento policial que quedó filmado en cámaras corporales que utilizaron los policías, informaron desde el Ministerio del Interior.

La Policía sostuvo que el menor fue abatido luego de que este apuntó a los efectivos con una pistola glock modificada. Esta fue una de las varias armas halladas en la casa donde fue abatido el adolescente informó el ministro del Interior, Carlos Negro.

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