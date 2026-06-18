Luego de que la Policía abatió a un adolescente de 16 años en un allanamiento en el barrio Borro, a partir de una investigación de la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno y el área de Inteligencia del Ministerio del Interior, se produjeron incidentes entre vecinos y familiares del menor y la Policía.
Tensión por menor abatido
Incidentes en el Borro entre vecinos y la Policía por muerte de adolescente en allanamiento
Vecinos y familiares del adolescente de 16 años abatido por la Policía en el barrio Borro se enfrentaron a la Policía tras el cuestionado procedimiento.