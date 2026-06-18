Operativo policial en el Borro termina con un adolescente abatido

El joven fue trasladado a la Policlínica de Capitán Tula, donde se confirmó su deceso, y en el lugar se incautaron dos armas adicionales. El saldo total de la operación en el barrio incluye dos detenidos, cinco armas incautadas, cargadores y estupefacientes.

Padre del fallecido: "Lo mataron mal"

De acuerdo al relato del padre del fallecido, el adolescente estaba durmiendo al momento del arribo policial. Dijo que cuando la policía irrumpío en la vivienda el joven se asustó, se levantó y se dirigió al patio trasero. "La Policía entró de pesado, él se asustó y lo mataron atrás de mi casa, en bolas. Lo mataron mal", dijo sugiriendo que no habría motivos para dispararle.

Asimismo, relató que tras escuchar las detonaciones y los gritos de su hijo, los funcionarios le indicaron inicialmente que el herido era un policía. Al mirar por la ventana, constató el traslado del menor. "Cuando miro por la ventana veo que lo cargaron a la camioneta como a una rata, estaba muerto", agregó.

Respecto al armamento hallado por los efectivos, el padre admitió que la pistola "sería de él", argumentando la compleja realidad delictiva del barrio al señalar que "tenés que andar calzado".