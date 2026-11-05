Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad empleo | Castillo | Uruguay-

Más trabajo en mujeres

Incremento de empleo femenino contribuyó a reducir pobreza en Uruguay, destacó Castillo

La tasa de empleo en mujeres alcanzó el 53,1% en setiembre de 2026 y hubo 22 mil trabajadoras más cotizando a la seguridad social que en igual período de 2024.

Aumento en la tasa de empleo de mujeres contribuyó a baja de la pobreza en 2026.

Aumento en la tasa de empleo de mujeres contribuyó a baja de la pobreza en 2026.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

En la XXVII Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del Mercosur, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, informó que el incremento del trabajo en mujeres, con una tasa de empleo que alcanzó el 53,1% en setiembre de 2026, contribuyó a reducir la pobreza en el país en 2,9 % este año.

Durante los primeros nueve meses del año, un promedio de 647.000 trabajadoras cotizó a la seguridad social, 22.000 más que en igual período de 2024, valoró la cartera de Trabajo.

Autonomía económica e igualdad de oportunidades

Durante el encuentro, Castillo presentó los avances de Uruguay en materia de empleo femenino, autonomía económica e igualdad de oportunidades y destacó la necesidad de profundizar las políticas públicas que permitan reducir las diferencias de acceso por género en el mercado laboral.

El secretario de Estado señaló, en su intervención, que la distribución desigual del trabajo remunerado y no remunerado continúa siendo uno de los principales obstáculos para la autonomía económica de las mujeres.

Datos de la Encuesta de Uso del Tiempo, de 2024, revelan que ese sector de la población concentra el 54,8% de la carga total de trabajo, frente al 45,2% de los varones, y destinan dos terceras partes de su tiempo al trabajo no remunerado, mientras que entre los varones la relación es inversa.

Políticas impulsadas por el MTSS

Sin cambios en la organización social de los cuidados, no podemos hablar de autonomía económica”, sostuvo Castillo, quien remarcó la importancia de incorporar la corresponsabilidad en los espacios de diálogo social y negociación colectiva.

Entre las políticas impulsadas por el ministerio, destacó la elaboración de la Ley de Empleo Integral, n° 20.506, del 26 de junio de 2026, que incorpora una perspectiva de género y establece incentivos diferenciados para promover la contratación de mujeres, en especial, las jefas de hogares monoparentales.

Informó que más del 50% de los acuerdos logrados en los Consejos de Salarios durante la 11ª ronda incluyeron cláusulas de género, sobre todo, vinculadas a licencias por cuidados.

El desafío es que las oportunidades creadas por la integración entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se traduzcan en más y mejores empleos para las mujeres, contribuyendo a reducir las brechas de género y a fortalecer su autonomía económica, porque no hay desarrollo sostenible sin igualdad de oportunidades”, dijo Castillo.

Temas

Te puede interesar