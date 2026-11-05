Diputados aprobó prohibir fumar en plazas y parques infantiles: qué establece el proyecto

¿Quién controlará que se cumpla la prohibición?

En el caso de las plazas y parques públicos, las intendencias tendrán la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de la normativa. También deberán instalar carteles para informar sobre la restricción, con la leyenda: "Prohibido fumar, ambiente 100% libre de humo".

La iniciativa se incorporaría a la ley de control del tabaquismo, vigente desde 2008, para extender las restricciones al consumo de tabaco y cannabis en estos espacios.

Un proyecto que todavía debe pasar por el Senado

La propuesta surgió de la unificación de dos proyectos de ley que fueron analizados en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados, donde obtuvo aprobación por unanimidad.

Durante la discusión parlamentaria, los legisladores defendieron la necesidad de proteger a niños y adolescentes de la exposición involuntaria al humo y mencionaron estudios sobre sus consecuencias para la salud.

Aunque recibió el respaldo de la Cámara de Representantes, la prohibición todavía no está vigente. El proyecto deberá ser analizado ahora por el Senado y, si obtiene la aprobación correspondiente, continuará su trámite legislativo para convertirse en ley.