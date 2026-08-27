Inés cumple dos semanas: más de 36 mil interacciones y 59 trámites gestionados

Inés, la asistente virtual de la Intendencia Departamental de Flores completó sus primeras dos semanas en funcionamiento, del 30 de julio al 12 de agosto de 2026, con resultados que superaron las expectativas iniciales, informó la comuna.
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En ese período, agrega, Inés registró 36.287 interacciones, atendió a más de 1.000 vecinos distintos y respondió más de 16.000 consultas. Además, gestionó 59 trámites municipales, consolidándose como una herramienta concreta de acceso a servicios para la ciudadanía. El servicio operó con una disponibilidad del 99,9%.
La asistente virtual fue concebida como un complemento a los canales tradicionales de atención, con el objetivo de reducir tiempos de respuesta y facilitar el vínculo entre la administración y la población. Además, permite atender varias consultas de forma simultánea, lo que contribuye a optimizar los recursos destinados a la atención al público.
Flores avanza
Desde la Intendencia señalaron que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial forma parte de un proceso de modernización de la gestión pública, orientado a mejorar la experiencia de los ciudadanos mediante el uso de tecnologías digitales. En ese marco, Inés podrá actualizar su base de conocimientos de manera permanente para incorporar nuevos servicios, cambios en los procedimientos y consultas que se repitan con mayor frecuencia.
La iniciativa también apunta a ampliar la accesibilidad a la información pública, ya que los usuarios pueden realizar consultas desde cualquier dispositivo con acceso a internet y obtener respuestas de forma inmediata.
Con este lanzamiento, Flores se suma a otras administraciones públicas que comenzaron a incorporar asistentes virtuales basados en inteligencia artificial para fortalecer la atención ciudadana y simplificar la relación entre el Estado y la población. La expectativa es que la herramienta evolucione a medida que aumente su utilización, incorporando nuevas funcionalidades y mejorando la precisión de sus respuestas a partir de la interacción con los usuarios.