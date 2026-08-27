Efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía de Montevideo desarrolló a primera hora de las mañanas de este jueves de mañana un operativo con 15 allanamientos en el barrio La Chancha, en el marco de la investigación por el quíntuple homicidio cometido el pasado 10 de julio en El Monarca.
Operativo en La Chancha
Masacre en El Monarca: ocho detenidos, armas de grueso calibre y muchas municiones
Ocho hombres fueron detenidos por quíntuple homicidio en El Monarca durante operativo del Departamento de Homicidios de la Policía de en el barrio La Chancha.