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Sociedad detenidos | armas | homicidio

Operativo en La Chancha

Masacre en El Monarca: ocho detenidos, armas de grueso calibre y muchas municiones

Ocho hombres fueron detenidos por quíntuple homicidio en El Monarca durante operativo del Departamento de Homicidios de la Policía de en el barrio La Chancha.

Ocho detenidos por quíntuple homicidio en El Monarca.

Ocho detenidos por quíntuple homicidio en El Monarca.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

Efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía de Montevideo desarrolló a primera hora de las mañanas de este jueves de mañana un operativo con 15 allanamientos en el barrio La Chancha, en el marco de la investigación por el quíntuple homicidio cometido el pasado 10 de julio en El Monarca.

Los detenidos y las incautaciones

Tras el procedimiento en el que trabajaron 140 policías de diversas reparticiones, fueron detenidos ocho hombres de 41, 33, 32, 24, 20, 27 y 27 años, cinco de ellos con antecedentes penales.

Además, en los allanamientos realizados en la zona de los pasajes Galicia y Siberia, la Policía incautó un arma larga tipo fusil, cuatro revólveres, dos pistolas modificadas para disparar en ráfagas, dos escopetas, cargadores, más de 200 municiones, drogas y dos handys.

El Ministerio del Interior comunicó que "ahora se continúa trabajando sobre los elementos incautados y las personas detenidas, procurando establecer su eventual vinculación con los homicidios investigados, así como profundizar las líneas investigativas que puedan surgir a partir del análisis de las armas, dispositivos electrónicos y demás efectos incautados".

La masacre en El Monarca

El quíntuple homicidio ocurrido en una casa del barrio El Monarca (Montevideo) tuvo como objetivo a miembros de la familia Suárez Furtado, un clan criminal que opera en Villa Española y está enfrentado a muerte con otras bandas como Los Albín y Los Puglia, familias que se aliaron en contra de Los Suárez.

Esa madrugada fueron asesinados dos mellizos de 18 años, un hombre de 28, una mujer de 32 (suegra de uno de ellos) y su hija, una adolescente de 14 años que era la novia de uno de los jóvenes de 18.

El 10 de julio, los atacantes ingresaron al grito de "Policía, Policía", tras lo cual se escucharon varias ráfagas de disparos de armas de fuego.

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