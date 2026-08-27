Masacre en El Monarca: ocho detenidos, armas de grueso calibre y muchas municiones

El Ministerio del Interior comunicó que "ahora se continúa trabajando sobre los elementos incautados y las personas detenidas, procurando establecer su eventual vinculación con los homicidios investigados, así como profundizar las líneas investigativas que puedan surgir a partir del análisis de las armas, dispositivos electrónicos y demás efectos incautados".

La masacre en El Monarca

El quíntuple homicidio ocurrido en una casa del barrio El Monarca (Montevideo) tuvo como objetivo a miembros de la familia Suárez Furtado, un clan criminal que opera en Villa Española y está enfrentado a muerte con otras bandas como Los Albín y Los Puglia, familias que se aliaron en contra de Los Suárez.

Esa madrugada fueron asesinados dos mellizos de 18 años, un hombre de 28, una mujer de 32 (suegra de uno de ellos) y su hija, una adolescente de 14 años que era la novia de uno de los jóvenes de 18.

El 10 de julio, los atacantes ingresaron al grito de "Policía, Policía", tras lo cual se escucharon varias ráfagas de disparos de armas de fuego.