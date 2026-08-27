"Una señal de comunión a través del arte": así definió Orsi la despedida a Rada

Orsi señaló que la trayectoria de Rada comenzó vinculada a una expresión “muy urbana”, pero que posteriormente alcanzó también al interior del país y a sus festivales. A esa capacidad de llegar a públicos diferentes sumó otra característica: la generosidad. “Estaba siempre (...) por supuesto que era un profesional, pero muy generoso. La cantidad de veces que se lo convocó siempre fue súper accesible”, afirmó.

Sobre su vínculo con Rada

Al hablar de sus encuentros personales con Rada, Orsi recordó especialmente sus relatos de infancia. Contó que el músico hablaba de "todo lo que había tenido que buscar" y del deseo que tenía de jugar al fútbol, así como del sacrificio de su familia. "Él te lo contaba. Entonces, el uruguayo se siente identificado con eso”, recordó.

Orsi definió a Rada como una persona “cercanísima” y destacó su sentido del humor "inusual". "Nosotros somos medio apagaditos, él siempre para arriba”, expresó.

Respecto a la canción con la que lo recordará, el presidente señaló que en estos días reaparecieron numerosos temas de su repertorio y que su elección podía cambiar. Mencionó el tema "Morír de plena", pero reconoció que “Mi país” había adquirido una significación particular. “Hoy medio como que se instala la que le dedicó al país”, sostuvo.

El mandatario también definió a Rada como alguien “completo y alegre”, esta última una característica que, según planteó, tiene un significado especial porque "al uruguayo le cuesta”.

Ademáa, vinculó su recuerdo con José Mujica y contó que Rada estuvo presente en distintos momentos junto al expresidente. “Él acompañó mucho”, señaló Orsi, y recordó especialmente el último cumpleaños de Mujica y otros encuentros en Suárez. “Me acuerdo que el Pepe enfermo y todo, y él tomándose con humor lo que te tocaba vivir”, relató.

En ese marco, Orsi volvió sobre una definición que había realizado el día anterior: “Yo dije ayer que era el más uruguayo de todos, pero con características inusuales y que nos viene muy bien contagiarse un poco más”.

Sobre las nuevas generaciones que no llegaron a conocer personalmente al músico, Orsi consideró que igualmente podrán acercarse a su obra. “Yo creo que lo van a conocer. Está botija de mi país ahí, como para que lo conozcan”, afirmó.

Finalmente, al referirse a la multitud que se movilizó para despedirlo y a la continuidad de ese homenaje, Orsi señaló que espera que el efecto no quede limitado a estos días. “Lo interesante es que después siga y que nos sigamos enganchando en ese espíritu positivo que él nos supo transmitir”, expresó.