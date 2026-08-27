Macaluso arremetió contra Matosas: "En Danubio no nos dejaba trabajar tranquilos"

Pero Macaluso fue lapidario con Gustavo Matosas, con quien “no había trabajado, pero conociendo esa experiencia, no voy a volver a hacerlo”. Sostuvo que el Gerente Deportivo “no te dejaba trabajar tranquilo” y apuntó a que “no podes ser todo en la vida, o sos una cosa o sos otra”.

“Como cuerpo técnico no nos sentimos respetados y en parte es responsabilidad nuestra que lo dejamos porque era nuestra primera experiencia. El respeto no tiene edad ni título, no tiene cédula ni cargos”, arremetió.

Su futuro en el mundo del fútbol

Tras su salida de Danubio en agosto de 2025, Damián Macasulo quedó sin trabajo. Según contó en la entrevista, actualmente está trabajando en diferentes áreas, principalmente haciendo cosas en la casa o “haciendo un poco de obrero”.

Respecto a si tuvo ofertas para proyectos deportivos, reveló que tuvo ofertas en Maldonado pero las rechazó “porque estoy esperando para algo profesional”. En ese contexto, rechazó propuestas también de Centroamérica porque al tener una niña de dos años, “es muy difícil”.