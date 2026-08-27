Macaluso arremetió contra Matosas: "En Danubio no nos dejaba trabajar tranquilos"

Luego de haberse retirado como futbolista profesional, Damián Macaluso fue el entrenador de las juveniles de Peñarol antes de dar el paso y acompañar a Juan Manuel Olivera en el cuerpo técnico de Danubio, dónde fue asistente durante la temporada 2025.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
En diálogo con el programa Tarde de Fútbol, de Caras y Caretas TV, el exfutbolista fue extremadamente duro con quien era el Gerente Deportivo de Danubio en ese momento, Gustavo Matosas. “No voy a darle trascendencia y no quiero nombrarlo. No voy a decir ninguna estupidez como él dijo, trabajé, traté de hacer lo mejor”, apuntó Macaluso.
Respecto a su experiencia en Danubio, dónde fue el asistente técnico de Juan Manuel Olivera, manifestó que “los resultados no se dieron” pero valoró que “trabajamos de la manera que trabajamos nosotros” y aseguró estar “tranquilo” porque las cosas “se hicieron bien”.
Pero Macaluso fue lapidario con Gustavo Matosas, con quien “no había trabajado, pero conociendo esa experiencia, no voy a volver a hacerlo”. Sostuvo que el Gerente Deportivo “no te dejaba trabajar tranquilo” y apuntó a que “no podes ser todo en la vida, o sos una cosa o sos otra”.
“Como cuerpo técnico no nos sentimos respetados y en parte es responsabilidad nuestra que lo dejamos porque era nuestra primera experiencia. El respeto no tiene edad ni título, no tiene cédula ni cargos”, arremetió.
Su futuro en el mundo del fútbol
Tras su salida de Danubio en agosto de 2025, Damián Macasulo quedó sin trabajo. Según contó en la entrevista, actualmente está trabajando en diferentes áreas, principalmente haciendo cosas en la casa o “haciendo un poco de obrero”.
Respecto a si tuvo ofertas para proyectos deportivos, reveló que tuvo ofertas en Maldonado pero las rechazó “porque estoy esperando para algo profesional”. En ese contexto, rechazó propuestas también de Centroamérica porque al tener una niña de dos años, “es muy difícil”.