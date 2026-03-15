Infraestructura y formación técnica en Florida

Destacan escuela

La Dirección General de Educación Técnico Profesional implementará un plan de formación con énfasis en el área audiovisual. El programa de Educación Media Básica Tecnológica funciona entre las 8:00 y las 16:00 horas. La revisión de los contenidos contará con la participación de familias, estudiantes y docentes. En la actualidad, el centro recibe a 82 alumnos y emplea a 37 funcionarios entre técnicos y administrativos.

La instalación del servicio de alimentación forma parte de las políticas públicas destinadas a la retención estudiantil. La jerarca de la UTU, Virginia Verderese, señaló que la iniciativa busca la integración de la comunidad en los procesos de aprendizaje. El evento finalizó con el descubrimiento de una placa y el corte de cinta en el acceso principal. La obra consolida la red de centros de tiempo extendido en zonas suburbanas del territorio nacional.