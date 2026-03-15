La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) habilitó una escuela técnica en el departamento de Florida. El edificio ocupa 1.717 metros cuadrados y la construcción demandó una inversión de $ 98 millones. El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó el acto junto a autoridades de las carteras de Industria y Trabajo.
desarrollo
Infraestructura y formación técnica en Florida
El Gobierno inaugura una escuela de tiempo completo con enfoque tecnológico y servicio de alimentación para fortalecer la enseñanza media en la región.