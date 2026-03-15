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Sociedad Florida | Yamandú Orsi |

desarrollo

Infraestructura y formación técnica en Florida

El Gobierno inaugura una escuela de tiempo completo con enfoque tecnológico y servicio de alimentación para fortalecer la enseñanza media en la región.

El presidente Orsi en la inauguración del centro educativo.

El presidente Orsi en la inauguración del centro educativo.

 Pablo La Rosa / Presidencia
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Por Redacción de Caras y Caretas

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) habilitó una escuela técnica en el departamento de Florida. El edificio ocupa 1.717 metros cuadrados y la construcción demandó una inversión de $ 98 millones. El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó el acto junto a autoridades de las carteras de Industria y Trabajo.

La estructura cuenta con seis aulas, laboratorios de informática, ciencia y tecnología. El diseño incluye oficinas de administración, salas de reuniones y espacios para el personal docente. El predio dispone de cocina, comedor, vestuarios y baterías de baños con acceso universal. En el exterior, el centro ofrece una cancha de deportes y áreas de recreación. Los sistemas de seguridad contemplan la detección y el combate de incendios.

El titular de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó la extensión de la jornada escolar en el marco de la formación de ciudadanía. La propuesta integra el tiempo educativo con la provisión de alimentos. Según los datos del organismo, la Educación Media Básica duplicará la cantidad de alumnos con acceso a comedor en el plazo de un año. Esta medida responde a la necesidad de aumentar la carga horaria en los planes pedagógicos actuales.

Destacan escuela

La Dirección General de Educación Técnico Profesional implementará un plan de formación con énfasis en el área audiovisual. El programa de Educación Media Básica Tecnológica funciona entre las 8:00 y las 16:00 horas. La revisión de los contenidos contará con la participación de familias, estudiantes y docentes. En la actualidad, el centro recibe a 82 alumnos y emplea a 37 funcionarios entre técnicos y administrativos.

La instalación del servicio de alimentación forma parte de las políticas públicas destinadas a la retención estudiantil. La jerarca de la UTU, Virginia Verderese, señaló que la iniciativa busca la integración de la comunidad en los procesos de aprendizaje. El evento finalizó con el descubrimiento de una placa y el corte de cinta en el acceso principal. La obra consolida la red de centros de tiempo extendido en zonas suburbanas del territorio nacional.

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