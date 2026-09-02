El gerente de la sucursal del Banco República (BROU) de la ciudad de Pando (Canelones), fue removido de su cargo y quedó sometido a un sumario administrativo, según indicaron a Subrayado fuentes de la institución bancaria. El funcionario fue trasladado a otro lugar mientras se investigan los hechos.
Sospechas internas
Gerente del BROU de Pando fue removido de su cargo y se le inició un sumario administrativo
BROU abrió sumario con separaron del cargo al gerente de la sucursal de Pando asaltada el 24 de agosto. Sospechan por cantidad de dinero que había en las cajas.