Gerente del BROU de Pando fue removido de su cargo y se le inició un sumario administrativo

Sospecha por cantidad de dinero e irregularidades en aplicación de protocolo

El asalto fue cometido el pasado lunes 24 de agosto minutos antes de las 18, por cuatro delincuentes (un quinto esperaba en un auto) que, en poco más de un minuto, robaron 10 millones de pesos, 70.000 dólares y 90.000 euros, una cantidad de dinero que no es habitual que esté en las cajas de atención al público y tampoco que se realice el arqueo de caja cuando todavía había clientes en el interior del banco.