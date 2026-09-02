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Política BROU | gerente | Pando

Sospechas internas

Gerente del BROU de Pando fue removido de su cargo y se le inició un sumario administrativo

BROU abrió sumario con separaron del cargo al gerente de la sucursal de Pando asaltada el 24 de agosto. Sospechan por cantidad de dinero que había en las cajas.

Autoridades del BROU investigan pormenores de robo en Pando.

Autoridades del BROU investigan pormenores de robo en Pando.
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Por Redacción Caras y Caretas

El gerente de la sucursal del Banco República (BROU) de la ciudad de Pando (Canelones), fue removido de su cargo y quedó sometido a un sumario administrativo, según indicaron a Subrayado fuentes de la institución bancaria. El funcionario fue trasladado a otro lugar mientras se investigan los hechos.

Sospecha por cantidad de dinero e irregularidades en aplicación de protocolo

El asalto fue cometido el pasado lunes 24 de agosto minutos antes de las 18, por cuatro delincuentes (un quinto esperaba en un auto) que, en poco más de un minuto, robaron 10 millones de pesos, 70.000 dólares y 90.000 euros, una cantidad de dinero que no es habitual que esté en las cajas de atención al público y tampoco que se realice el arqueo de caja cuando todavía había clientes en el interior del banco.

La investigación interna del banco país pretende saber cómo ocurrió el robo, por qué había una importante cantidad de dinero en los mostradores de la sucursal en el momento del asalto, y si hubo alguna irregularidad con respecto a los protocolos de seguridad previstos. Por este motivo, las autoridades del BROU esperan que el Ministerio del Interior les envie un detallado informe sobre el asalto.

Por el caso ya hay dos imputados por la Justicia Penal; uno por su participación directa en el robo y otro por encubrimiento.

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