Líber Seregni tendrá un retrato en la Junta de Lavalleja tras años de gestiones.

La Junta Departamental de Lavalleja colocará un retrato del general Líber Seregni en su sala de sesiones. La novedad fue anunciada por el presidente del organismo, el edil frenteamplista Mauro Álvarez.
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Durante una entrevista en el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV, Álvarez explicó, la concreción de este homenaje a Seregni es producto de un extenso proceso de negociaciones políticas. “Después de muchos años de tratar de negociar con el Partido Nacional, se va a colocar un cuadro del general Líber Seregni ,como fundador del Frente Amplio, en la sala de sesiones de la Junta Departamental de Lavalleja”, afirmó.
El jerarca destacó que la decisión “es una cuestión institucional", ya que fue votado en la Junta Departamental por "todos los partidos políticos".
¿Colocación del retrato de Seregni?
La colocación del retrato se realizará el 2 de julio a las 18.00 horas, en la sala donde sesiona habitualmente el cuerpo legislativo departamental.
De acuerdo con lo adelantado por el presidente de la Junta, contará con la presencia de autoridades nacionales. “Seguramente va a estar la vice de la República y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, entre otras autoridades nacionales”, indicó.
El anuncio fue realizado por Álvarez en el tramo final de una entrevista centrada en la vandalización de la placa memorial ubicada frente al Batallón Nº 11, un sitio señalado por organizaciones de derechos humanos como centro de detención y tortura durante el período previo y posterior al golpe de Estado de 1973.