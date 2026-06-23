Líber Seregni tendrá un retrato en la Junta de Lavalleja tras años de gestiones.

¿Colocación del retrato de Seregni?

La colocación del retrato se realizará el 2 de julio a las 18.00 horas, en la sala donde sesiona habitualmente el cuerpo legislativo departamental.

De acuerdo con lo adelantado por el presidente de la Junta, contará con la presencia de autoridades nacionales. “Seguramente va a estar la vice de la República y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, entre otras autoridades nacionales”, indicó.

El anuncio fue realizado por Álvarez en el tramo final de una entrevista centrada en la vandalización de la placa memorial ubicada frente al Batallón Nº 11, un sitio señalado por organizaciones de derechos humanos como centro de detención y tortura durante el período previo y posterior al golpe de Estado de 1973.