Audiencia del segundo partido mundialista de Uruguay por Canal 5 y Antel TV batió varios récords

Por otra parte, la audiencia digital a través de Antel TV registró 158.198 usuarios únicos.

Si se considera la plataforma digital, el promedio de espectadores por pantalla estimado es de 250.000 personas.

Los datos presentados batieron el récord del partido inaugural de Uruguay en el Mundial de Fútbol, que alcanzó a 855.000 personas en televisores y 130.000 mediante transmisión por internet (streaming). En total, la audiencia del partido de la selección uruguaya ante su par de Arabia Saudita fue de casi un millón de personas.

Partidos de Uruguay se pueden ver sin gastar datos

El próximo partido de Uruguay en el mundial de fútbol se emitirá el próximo viernes 26 de junio, cuando la celeste enfrente a España por la última fecha de la fase de grupos.

La transmisión podrá verse en exclusiva por televisión abierta a través de la pantalla de Canal 5, en sus señales de cable y la plataforma Antel TV.

En este último caso, los partidos de Uruguay no implican consumo de datos, por lo que pueden verse gratis.

Tampoco consumen datos los restantes contenidos del acuerdo entre Canal 5 y Antel TV, que incluye las coberturas especiales y 32 partidos, entre ellos, la final del campeonato.