Intendencia de Montevideo abre llamado para 32 guardavidas inscripciones hasta el 1º de septiembre

La Intendencia de Montevideo anunció este martes la apertura del concurso público Nº 1655 para cubrir 32 cargos zafrales de Técnico/a Guardavidas durante la temporada de playas 2025/2026. El llamado está dirigido a ciudadanas y ciudadanos uruguayos, bajo la modalidad de oposición y méritos, con contratos temporales para reforzar el servicio de seguridad en la costa capitalina.