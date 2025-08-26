Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad zafrales |

Temporada de verano

Intendencia de Montevideo abre llamado para 32 guardavidas inscripciones hasta el 1º de septiembre

La Intendencia de Montevideo convoca a concurso de oposición y méritos para cubrir puestos zafrales. Inscripciones desde el martes 26 de agosto

La Intendencia de Montevideo anunció este martes la apertura del concurso público Nº 1655 para cubrir 32 cargos zafrales de Técnico/a Guardavidas

 IMM
La Intendencia de Montevideo anunció este martes la apertura del concurso público Nº 1655 para cubrir 32 cargos zafrales de Técnico/a Guardavidas durante la temporada de playas 2025/2026. El llamado está dirigido a ciudadanas y ciudadanos uruguayos, bajo la modalidad de oposición y méritos, con contratos temporales para reforzar el servicio de seguridad en la costa capitalina.

Los puestos pertenecen a la Carrera 3229 - Técnico/a Guardavidas, en el Escalafón Especialista Profesional, Subescalafón Técnico, Nivel V, Grado SIR 6, y dependen de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación, dentro de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación.

Inscripciones abiertas

El período de inscripción va desde hoy, martes 26 de agosto, a las 10:30 horas, hasta el lunes 1º de septiembre a las 15:30 horas. Toda la información, formularios y bases del concurso están disponibles en el portal de Oferta Laboral de la Intendencia de Montevideo.

Los postulantes deberán cumplir con las condiciones establecidas en las bases, presentar la documentación correspondiente y realizar la prueba práctica en la fecha indicada por la Intendencia. Se advierte la importancia de la puntualidad para las instancias presenciales.

