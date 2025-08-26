Crece enfrentamiento entre Brasil e Israel: ministro acusa a Lula de antisemita

Acusa a Lula

En sus redes sociales, Katz afirmó que Lula (a quien llegó a considerar persona non grata en Israel) reveló ahora su "verdadera cara como antisemita declarado y apoyador de Hamás", debido a que el mandatario decidió retirar a Brasil de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

Además, acompañó el texto de una imagen generada con inteligencia artificial en la que Lula aparece como una marioneta del líder supremo de Irán, Alí Jameneí.

Brasil abandonó a fines de junio la IHRA, organización de la que era miembro observador desde 2021, por iniciativa del Gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro (2019-2023).

A principios de agosto, el asesor diplomático de Lula y excanciller de Brasil, Celso Amorim (2003-2011), dijo a un medio local que el país había abandonado la Alianza por sentirse "manipulado" y denunció que a la interna de la organización había fuertes presiones contra los miembros que esbozaban una "defensa de Palestina".

Lula: "Hay genocidio"

Este martes, durante una reunión del Consejo de Ministros, Lula volvió a cargar contra la ofensiva de Israel en Gaza.

"Continúa el genocidio en la Franja de Gaza, que no para, cada día muere más gente", criticó el presidente, que también dijo que las tropas israelíes asesinan a niños hambrientos "como si fuesen de Hamás".

