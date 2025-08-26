Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad pobreza infantil | desafíos |

Estrategia

¿Cómo resolver la pobreza infantil?: más transferencias, cuidados y vivienda

Para el economista Matías Brum la pobreza infantil se trata de un problema ético y económico que condiciona el futuro y frena el desarrollo del país.

Sorprenden los datos de la pobreza infantil en Uruguay.
Por Redacción de Caras y Caretas

El economista Matías Brum advirtió sobre el panorama de la infancia en Uruguay, casi uno de cada tres niños y adolescentes menores de 18 años vive en hogares pobres. Entrevistado en el programa Legítima Defensa 2da Dosis de Caras y Caretas, Brum planteó que este problema es un obstáculo estructural para el desarrollo económico del país. “Nos estamos topando con una pobreza infantil en torno al 30%. Eso significa que alrededor de un tercio de los hogares con niños o adolescentes está por debajo de la línea de pobreza”, señaló.

Según explicó, la pobreza se mide a nivel de hogares, lo que implica que miles de familias con menores a cargo atraviesan serias dificultades para garantizar condiciones básicas de vida.

Justicia y ética

Brum hizo énfasis en que el primer motivo para preocuparse por la pobreza infantil es de carácter ético. “No es justo que, por el simple hecho de nacer en un barrio carenciado, un niño enfrente limitaciones en su desarrollo. Quienes nacen en contextos críticos tienen acceso a servicios de menor calidad y, muchas veces, deben abandonar sus estudios tempranamente para ayudar en sus casas”, afirmó.

En este sentido, el economista subrayó que el lugar de nacimiento no debería condicionar las oportunidades futuras. “Si uno nace en un hogar con carencias, no está en igualdad de condiciones para desarrollarse plenamente. Eso no es un país justo ni integrado”, remarcó.

El impacto económico

Más allá de la dimensión ética, Brum insistió en que la pobreza infantil también es un problema de viabilidad económica. “Un país que tiene a un tercio de su población menor de 18 años en la pobreza difícilmente pueda crecer sostenidamente. Esos jóvenes no van a convertirse en trabajadores productivos y calificados para insertarse en la economía del conocimiento, manejar computadoras o comprender cómo funciona la inteligencia artificial. Eso termina frenando el desarrollo del país”, advirtió.

El economista advirtió que la falta de oportunidades en la infancia repercute directamente en la productividad, en la capacidad de generación de capital humano y en la sostenibilidad de la seguridad social. “Si un tercio de los niños crece en la pobreza, se genera un contingente de futuros trabajadores informales, que no van a poder cotizar adecuadamente en el sistema previsional. Esto compromete el financiamiento de la seguridad social en el largo plazo”, explicó.

Para enfrentar el desafío

Brum presentó una propuesta que definió como un “banquito de cuatro patas”, es decir, un abordaje integral que combine diferentes medidas.

La primera pata consiste en aumentar las transferencias económicas hacia los hogares con niños. “Existe un mito de que los pobres no trabajan. En Uruguay no hay gente que viva de las transferencias, y el 20% de los pobres son niños. La evidencia indica que necesitamos transferir más recursos”, sostuvo.

La segunda medida apunta a la formación y recalificación laboral de los adultos, de modo de mejorar la inserción de esas familias en el mercado de trabajo.

La tercera pata se centra en el sistema de cuidados y la educación temprana. Brum explicó que muchos hogares pobres, en especial los monomarentales, trabajan menos horas no por falta de voluntad, sino por no contar con redes de cuidados. “Es clave extender las horas de cobertura y garantizar propuestas pedagógicas que compensen las carencias del hogar”, detalló.

Finalmente, señaló la vivienda como un problema estructural que afecta a la infancia. “El hacinamiento en los hogares pobres es brutal. Muchas familias con niños no cuentan siquiera con habitaciones suficientes. Eso impacta en el desarrollo y bienestar de los menores”, alertó.

