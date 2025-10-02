Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Intendencia | cámaras | multa

El 10 de octubre comienza a multar

Intendencia de Montevideo comienza a fiscalizar con cámaras el estacionamiento indebido

La Intendencia capitalina coloca cartelería en puntos donde se fiscalizará, con cámaras, el estacionamiento y la detención indebida. La multa es de 2 UR.

Intendencia fiscalizará con cámaras el estacionamiento indebido y multará desde la semana que viene.

Juan Manuel Ramos / IM

 Juan Manuel Ramos / IM
Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Montevideo puso en funcionamiento siete equipos de fiscalización del estacionamiento y la detención indebida en distintos puntos de la ciudad. Desde el miércoles 1° de octubre comenzó la colocación de cartelería que anuncia el control mediante cámaras que estarán operativas en los próximos días.

Esta medida se da en el marco del primer conjunto de acciones de movilidad, presentadas el pasado martes 23 de setiembre por el gobierno departamental encabezado por el Ec. Mario Bergara.

Desde la comuna informaron en un comunicado que durante esta primera etapa no se aplicarán sanciones, pero a partir del 10 de octubre se iniciará la fiscalización y se aplicarán multas. La sanción económica por estacionar en zona prohibida es de 2 UR (unidades reajustables).

Ubicación de las cámaras que fiscalizarán el estacionamiento en la capital

Bv. España, entre Roque Graseras y rambla República del Perú (acera oeste).

Av. Italia, entre Presidente Berro y Avelino Miranda (acera norte).

Minas, entre Guayabos y Av. 18 de Julio (acera oeste).

Goes, entre Bv. Artigas y Duvimioso Terra (acera norte).

Av. José Belloni, entre Teniente Galeano y Av. Gral. Flores (acera oeste).

Av. Luis Alberto de Herrera, entre Gualeguay y el monumento a Luis Batlle Berres (acera oeste).

Colonia, entre Arenal Grande y Av. Daniel Fernández Crespo (acera norte).

La cartelería ubicada en estos puntos anunciará “controlado” y refiere tanto a la prohibición de estacionamiento como a la prohibición de detención. Los equipos de fiscalización aplicarán las contravenciones que luego serán validadas por personal inspectivo.

“Esta medida será implementada junto a una serie de acciones de ordenamiento, fiscalización, adaptación y coordinación que tienen el objetivo de contribuir a un Montevideo más ágil con una movilidad más eficiente, segura y disfrutable”, aseguró la Intendencia en un comunicado oficial.

