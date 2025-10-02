Intendencia de Montevideo comienza a fiscalizar con cámaras el estacionamiento indebido

Ubicación de las cámaras que fiscalizarán el estacionamiento en la capital

Bv. España, entre Roque Graseras y rambla República del Perú (acera oeste).

Av. Italia, entre Presidente Berro y Avelino Miranda (acera norte).

Minas, entre Guayabos y Av. 18 de Julio (acera oeste).

Goes, entre Bv. Artigas y Duvimioso Terra (acera norte).

Av. José Belloni, entre Teniente Galeano y Av. Gral. Flores (acera oeste).

Av. Luis Alberto de Herrera, entre Gualeguay y el monumento a Luis Batlle Berres (acera oeste).

Colonia, entre Arenal Grande y Av. Daniel Fernández Crespo (acera norte).

La cartelería ubicada en estos puntos anunciará “controlado” y refiere tanto a la prohibición de estacionamiento como a la prohibición de detención. Los equipos de fiscalización aplicarán las contravenciones que luego serán validadas por personal inspectivo.

“Esta medida será implementada junto a una serie de acciones de ordenamiento, fiscalización, adaptación y coordinación que tienen el objetivo de contribuir a un Montevideo más ágil con una movilidad más eficiente, segura y disfrutable”, aseguró la Intendencia en un comunicado oficial.