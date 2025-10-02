Intendencia de Montevideo comienza a fiscalizar con cámaras el estacionamiento indebido

La Intendencia de Montevideo puso en funcionamiento siete equipos de fiscalización del estacionamiento y la detención indebida en distintos puntos de la ciudad. Desde el miércoles 1° de octubre comenzó la colocación de cartelería que anuncia el control mediante cámaras que estarán operativas en los próximos días.
