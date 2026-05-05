Intenso tiroteo en barrio Marconi

El vecino anónimo advirtió sobre el peligro que significan este tipo de episodios para los residentes. "El 90% de las viviendas son de chapa. Estamos hablando de armas de calibre grande, metralletas, pueden matar a cualquiera", afirmó.

"Ayer fue claro que cuando pasa la Policía, se calma. Se ve que observan y cuando no pasa la Policía, vuelve a desmadrarse. Creo que tienen todo controlado para poder ejecutar la violencia", señaló el vecino en diálogo con Subrayado. "Lo que pasó anoche viene pasando desde hace un tiempo largo. Estamos en un momento violento, se arman tiroteos", concluyó.