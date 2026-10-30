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Sociedad Ejército | Fray Bentos | operativo

Tragedia

Encontraron el cuerpo del tercer buzo del Ejército fallecido tras un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay

Prefectura localizó este viernes los restos del cabo Juan Rocha cerca del histórico muelle del Anglo, elevando a tres la cifra de efectivos militares fallecidos.

Buzos tácticos del ejército

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Sobre las 10:00 de la mañana de este viernes, personal de la Prefectura Nacional Naval logró ubicar y rescatar el cuerpo sin vida del cabo de 1.ª Juan Rocha, quien se encontraba desaparecido desde la noche anterior en las inmediaciones del muelle del exfrigorífico Anglo, en la ciudad de Fray Bentos.

Secuencia del operativo y víctimas fatales

El luctuoso episodio se desencadenó durante la madrugada, cuando un contingente de aproximadamente veinte efectivos del Ejército realizaba un ejercicio táctico de nado nocturno en la zona costera del departamento de Río Negro.

De acuerdo con el informe preliminar divulgado por la fuerza de tierra, los uniformados se desplazaban vinculados a una «cuerda madre» y contaban con el acompañamiento de botes y kayaks tácticos con instructores a bordo. Por causas técnicas que son actualmente materia de rigurosa investigación judicial y militar, los efectivos se habrían enredado con un obstáculo subacuático, lo que obligó a activar maniobras de emergencia que incluyeron el corte de la línea de sujeción, derivando en que cuatro operadores quedaran sumergidos.

  • Madrugada del viernes: Prefectura rescató los cuerpos sin vida del alférez Matías Vasella y del cabo de 1.ª Juan Carlos Gómez.

  • Mañana del viernes: Tras intensas labores de rastrillaje fluvial y subacuático, se confirmó el hallazgo del tercer efectivo fallecido, el cabo Juan Rocha.

  • Estado de salud: Un cuarto militar, el teniente 2.º Braian Ruiz, logró ser rescatado con vida, reanimado en el sitio del siniestro y derivado de urgencia a un centro de tratamiento intensivo (CTI), donde permanece internado.

Desplazamiento de autoridades y peritajes

Ante la magnitud de la tragedia, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, junto al comandante en jefe del Ejército, el general Mario Stevenazzi, y otras altas jerarquías civiles y militares, se trasladaron de forma inmediata hacia el departamento de Río Negro para supervisar las tareas de asistencia, ponerse a disposición de las familias afectadas y coordinar con la Justicia competente los peritajes destinados a esclarecer las causas exactas del fatal accidente en aguas del río Uruguay.

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