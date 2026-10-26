Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad pronóstico | tiempo | lluvias

Semana estable

Inumet pronostica un paulatino descenso térmico y mejoras progresivas en el tiempo para los próximos días

Tras un inicio de semana con nubosidad, mañanas frías y precipitaciones escasas, las condiciones meteorológicas se estabilizarán de forma definitiva sobre el territorio nacional.

Inumet y el tiempo para los próximos días

Inumet y el tiempo para los próximos días
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su actualización del pronóstico para las próximas jornadas, confirmando el inicio de un proceso de estabilización de la atmósfera tras el pasaje del frente frío que afectó al país durante el fin de semana.

Durante el arranque de la semana se registrará un marcado descenso en las marcas mínimas —que se ubicarán en valores de entre 5 °C y 9 °C—, acompañadas de precipitaciones escasas y presencia de neblinas y bancos de niebla en las primeras horas, dando paso a una paulatina recuperación de las temperaturas hacia el tramo final de octubre.

Detalle del pronóstico jornada a jornada

De acuerdo con el informe oficial del organismo oficial, el comportamiento atmosférico se estructurará de la siguiente manera:

  • Lunes 26 de octubre: Jornada caracterizada por cielos predominantemente nubosos y cubiertos en todo el territorio. Se registran precipitaciones escasas y bancos de niebla en las franjas sur, este y oeste. Los vientos soplan del sector Sur y Sureste entre 10 y 30 km/h, marcando temperaturas mínimas de entre 5 °C y 9 °C (con 9 °C en Montevideo) y máximas que oscilarán entre los 16 °C y 20 °C.

  • Martes 27 de octubre: Desplazamiento definitivo de la masa de aire inestable hacia el océano Atlántico. La mañana comenzará con nieblas y neblinas matinales, evolucionando hacia un cielo parcialmente nublado. La probabilidad de lluvias caerá a cero en todo el país. Las temperaturas irán desde una mínima de 8 °C hasta alcanzar máximas cercanas a los 21 °C, con vientos del sector Este de entre 10 y 20 km/h.

  • Miércoles 28 de octubre: Continuación de la mejora del tiempo, con predominio de sol y periodos de algo nuboso. Se espera un leve ascenso de los valores térmicos, registrándose mínimas de 10 °C y máximas que rondarán los 22 °C a 24 °C en la zona norte del Río Negro, acompañadas de brisas suaves del sector Noreste.

Perspectiva para el tramo final de la semana

Hacia el jueves 29 y viernes 30 de octubre, las proyecciones del instituto prevén la consolidación de tiempo estable y templado en todo el país, con una recuperación paulatina de los valores vespertinos y baja probabilidad de fenómenos adversos.

Las condiciones secas facilitarán el desarrollo normal de actividades al aire libre y el transporte marítimo-fluvial en el Río de la Plata y el litoral oeste, cerrando la última semana del mes sin registros significativos de precipitación.

Temas

Te puede interesar