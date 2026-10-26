Inumet pronostica un paulatino descenso térmico y mejoras progresivas en el tiempo para los próximos días

Lunes 26 de octubre: Jornada caracterizada por cielos predominantemente nubosos y cubiertos en todo el territorio. Se registran precipitaciones escasas y bancos de niebla en las franjas sur, este y oeste. Los vientos soplan del sector Sur y Sureste entre 10 y 30 km/h, marcando temperaturas mínimas de entre 5 °C y 9 °C (con 9 °C en Montevideo) y máximas que oscilarán entre los 16 °C y 20 °C.

Martes 27 de octubre: Desplazamiento definitivo de la masa de aire inestable hacia el océano Atlántico. La mañana comenzará con nieblas y neblinas matinales, evolucionando hacia un cielo parcialmente nublado. La probabilidad de lluvias caerá a cero en todo el país. Las temperaturas irán desde una mínima de 8 °C hasta alcanzar máximas cercanas a los 21 °C, con vientos del sector Este de entre 10 y 20 km/h.