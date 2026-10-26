Inumet pronostica un paulatino descenso térmico y mejoras progresivas en el tiempo para los próximos días

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Lunes 26 de octubre: Jornada caracterizada por cielos predominantemente nubosos y cubiertos en todo el territorio. Se registran precipitaciones escasas y bancos de niebla en las franjas sur, este y oeste. Los vientos soplan del sector Sur y Sureste entre 10 y 30 km/h, marcando temperaturas mínimas de entre 5 °C y 9 °C (con 9 °C en Montevideo) y máximas que oscilarán entre los 16 °C y 20 °C.
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Martes 27 de octubre: Desplazamiento definitivo de la masa de aire inestable hacia el océano Atlántico. La mañana comenzará con nieblas y neblinas matinales, evolucionando hacia un cielo parcialmente nublado. La probabilidad de lluvias caerá a cero en todo el país. Las temperaturas irán desde una mínima de 8 °C hasta alcanzar máximas cercanas a los 21 °C, con vientos del sector Este de entre 10 y 20 km/h.
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Miércoles 28 de octubre: Continuación de la mejora del tiempo, con predominio de sol y periodos de algo nuboso. Se espera un leve ascenso de los valores térmicos, registrándose mínimas de 10 °C y máximas que rondarán los 22 °C a 24 °C en la zona norte del Río Negro, acompañadas de brisas suaves del sector Noreste.
Perspectiva para el tramo final de la semana
Hacia el jueves 29 y viernes 30 de octubre, las proyecciones del instituto prevén la consolidación de tiempo estable y templado en todo el país, con una recuperación paulatina de los valores vespertinos y baja probabilidad de fenómenos adversos.
Las condiciones secas facilitarán el desarrollo normal de actividades al aire libre y el transporte marítimo-fluvial en el Río de la Plata y el litoral oeste, cerrando la última semana del mes sin registros significativos de precipitación.