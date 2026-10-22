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Sociedad lluvias | pronóstico |

Inumet prevé más lluvias y descenso térmico para los próximos días

El ingreso de un frente frío sobre el territorio nacional provocará lluvias, aumento de la nubosidad y rachas de viento de hasta 50 km/h en la franja costera.

LLuvias aisladas y nubosidad

LLuvias aisladas y nubosidad

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un informe actualizado sobre la evolución del tiempo para las próximas jornadas, anticipando el ingreso de un sistema inestable que afectará de forma progresiva a diversas regiones del país. Tras el predominio de jornadas templadas, el cambio en la dirección del viento y la entrada de una masa de aire húmedo favorecerán el desarrollo de lluvias a partir de las últimas horas de este jueves.

El fenómeno estará acompañado por un paulatino descenso de los valores térmicos y un incremento en la intensidad del viento, con especial incidencia en los departamentos del litoral sur y este de la República.

Detalle del pronóstico para las próximas jornadas

De acuerdo con el reporte oficial del organismo, la evolución atmosférica se desarrollará de la siguiente manera:

  • Jueves 22 de octubre: La jornada transcurrirá con cielo de nuboso a cubierto. Si bien durante la mañana y la tarde se mantendrán condiciones templadas con vientos del sector Noreste al Este de entre 20 y 40 km/h, hacia la noche la inestabilidad se consolidará con el desarrollo de las primeras precipitaciones. La temperatura mínima se ubicará en los 13 °C y la máxima alcanzará los 23 °C.

  • Viernes 23 de octubre: Se prevé una jornada predominantemente inestable y con cielos cubiertos. Durante la mañana se registrarán lluvias generales, seguidas por precipitaciones aisladas durante la tarde y la noche. Los vientos rotarán del Este (20 a 40 km/h) hacia el Suroeste y Sur (10 a 30 km/h), marcando una mínima de 14 °C y una máxima de 21 °C.

  • Sábado 24 de octubre: Persistirá la nubosidad con lluvias aisladas y presencia de neblinas durante las primeras horas. Se registrará un marcado incremento en la intensidad del viento del sector Sur, con rachas que podrán alcanzar los 50 km/h en las zonas costeras. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13 °C y una máxima que no superará los 18 °C.

Perspectiva meteorológica para el cierre de la semana

Para el domingo 25 de octubre, Inumet anticipa una jornada fresca con una probabilidad media de precipitaciones y temperaturas que se ubicarán entre los 10 °C de mínima y los 16 °C de máxima.

El panorama comenzará a despejarse a partir del lunes 26 de octubre, cuando la inestabilidad comience a retirarse gradualmente del territorio nacional. Hacia el martes 27 de octubre se prevé la consolidación de un escenario de estabilidad atmosférica, con cielos despejados, probabilidad nula de precipitaciones y una paulatina recuperación de las temperaturas máximas, que volverán a situarse cerca de los 20 °C.

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