Inumet prevé más lluvias y descenso térmico para los próximos días

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Jueves 22 de octubre: La jornada transcurrirá con cielo de nuboso a cubierto. Si bien durante la mañana y la tarde se mantendrán condiciones templadas con vientos del sector Noreste al Este de entre 20 y 40 km/h, hacia la noche la inestabilidad se consolidará con el desarrollo de las primeras precipitaciones. La temperatura mínima se ubicará en los 13 °C y la máxima alcanzará los 23 °C.
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Viernes 23 de octubre: Se prevé una jornada predominantemente inestable y con cielos cubiertos. Durante la mañana se registrarán lluvias generales, seguidas por precipitaciones aisladas durante la tarde y la noche. Los vientos rotarán del Este (20 a 40 km/h) hacia el Suroeste y Sur (10 a 30 km/h), marcando una mínima de 14 °C y una máxima de 21 °C.
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Sábado 24 de octubre: Persistirá la nubosidad con lluvias aisladas y presencia de neblinas durante las primeras horas. Se registrará un marcado incremento en la intensidad del viento del sector Sur, con rachas que podrán alcanzar los 50 km/h en las zonas costeras. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13 °C y una máxima que no superará los 18 °C.
Perspectiva meteorológica para el cierre de la semana
Para el domingo 25 de octubre, Inumet anticipa una jornada fresca con una probabilidad media de precipitaciones y temperaturas que se ubicarán entre los 10 °C de mínima y los 16 °C de máxima.
El panorama comenzará a despejarse a partir del lunes 26 de octubre, cuando la inestabilidad comience a retirarse gradualmente del territorio nacional. Hacia el martes 27 de octubre se prevé la consolidación de un escenario de estabilidad atmosférica, con cielos despejados, probabilidad nula de precipitaciones y una paulatina recuperación de las temperaturas máximas, que volverán a situarse cerca de los 20 °C.