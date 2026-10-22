Inumet prevé más lluvias y descenso térmico para los próximos días

Jueves 22 de octubre: La jornada transcurrirá con cielo de nuboso a cubierto. Si bien durante la mañana y la tarde se mantendrán condiciones templadas con vientos del sector Noreste al Este de entre 20 y 40 km/h, hacia la noche la inestabilidad se consolidará con el desarrollo de las primeras precipitaciones. La temperatura mínima se ubicará en los 13 °C y la máxima alcanzará los 23 °C.

Viernes 23 de octubre: Se prevé una jornada predominantemente inestable y con cielos cubiertos. Durante la mañana se registrarán lluvias generales, seguidas por precipitaciones aisladas durante la tarde y la noche. Los vientos rotarán del Este (20 a 40 km/h) hacia el Suroeste y Sur (10 a 30 km/h), marcando una mínima de 14 °C y una máxima de 21 °C.