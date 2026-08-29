Puerto: trabajadores no aceptaron última propuesta pero seguirán negociando

Sin embargo, el secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), Álvaro Reinaldo, precisó que “como está redactada” existen algunos puntos con los que los trabajadores están de acuerdo; al tiempo que hay otros que aún necesitan ser trabajados. Reinaldo sostuvo que, si bien “algunos puntos se habían avanzado”, los trabajadores entendieron que “faltaba profundizar en otros [que son] importantes”, como el mecanismo de jornales de trabajo asegurados, un tema que constituye uno de los principales reclamos del sindicato.

Al respecto, el dirigente sindical explicó a La Diaria que el diferendo en la implementación de los jornales asegurados obedece al hecho de que, si bien en su última propuesta Katoen Natie dispuso jornales de hasta 22 días de trabajo, estos “están sujetos a promediar a fórmulas matemáticas” que “maneja la empresa y son difíciles de poder abordar”.

Nuevos trabajadores

A eso se suma el hecho de que la empresa anunció la contratación de alrededor de 150 personas “en el correr de un corto plazo”, algo que aclaró que no opone, aunque matizó: “Tenemos que resolver primero los jornaleros que están dentro de la plantilla actual, en algunos casos con 15 y hasta 20 años de antigüedad, para que después empiecen a venir otros trabajadores nuevos con cierta flexibilidad”. “Si tú tenés 100 jornales para repartir entre la gente, no es lo mismo repartir entre 20 [o] 30 que entre 60 personas: cuanta más cantidad de personas haya, menos posibilidad de hacer esos jornales y, bueno, también promediar eso que pretende la empresa”, dijo Reinaldo.

También recordó que la empresa que opera la terminal especializada “se encuentra en una situación muy distinta que en el año 2021”, fecha en la que se firmó el convenio anterior, y recordó que hoy por hoy maneja alrededor de 80% de los contenedores del puerto. “Es un contexto distinto y la empresa se supone que avizora un mayor funcionamiento, porque si pretende entrar 150 trabajadores, me imagino yo que debe ser porque el volumen de trabajo [lo] pretenderá aumentar también”, argumentó.

Negociación

Consultado sobre cómo entiende que continuarán las negociaciones, dado que el comunicado de Katoen Natie sostiene que el último borrador es el definitivo, el dirigente sindical dijo que la intención de los trabajadores es “que sea una etapa superada”, de manera de poder “afrontar una nueva negociación con los últimos puntos que van quedando” en la semana entrante.

Asimismo, y luego de que se le preguntara sobre la posibilidad de medidas más allá de la asamblea permanente, dijo que el sindicato lo evaluará a su tiempo, y solicitó reciprocidad de parte de la empresa, de manera de “abordar los temas que [...] están quedando a medio terminar para poder lograr el mejor convenio colectivo para ambas partes”.

Es así que recordó que, hoy por hoy, la empresa tiene de parte de los trabajadores “el 100% de las cosas que ha pedido”. “En este último plazo, que se habló mucho de esencialidad y todo eso, [...] también pusimos sobre la mesa las guardias gremiales, y bueno, esperamos que sea recíproco eso: nosotros dimos bastante a la empresa y la empresa debería hacer algo parecido con nuestros puntos de interés, que es la estabilidad laboral”, concluyó.