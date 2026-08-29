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Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre |

Nivel internacional

Acuerdo cerrado: un campeón del mundo jugará en Peñarol

El mercado de pases sacude al fútbol uruguayo con la inminente llegada de una figura de jerarquía internacional para Peñarol.

Germán Pezzela levantando la Copa del Mundo. El zaguero argentino jugará en Peñarol.

Germán Pezzela levantando la Copa del Mundo. El zaguero argentino jugará en Peñarol.
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El carbonero cerró este viernes por la noche la contratación del zaguero argentino Germán Pezzella luego de una negociación que se mantuvo en silencio durante 15 días.

El defensor de 35 años, quien se encontraba libre tras rescindir con River Plate, aceptó la oferta del equipo mirasol por un contrato hasta diciembre de 2027 y viajará en las próximas horas a Uruguay para firmar el vínculo.

Campeón del Mundo en Qatar

Pezzella, campeón del mundo 2022 con Argentina en Qatar, no estaba siendo tenido en cuenta por el director técnico Eduardo Coudet y se encontraba entrenando apartado del plantel junto a otros futbolistas, entre ellos el uruguayo Matías Viña.

El zaguero inició su carrera en River y luego pasó por equipos como Real Betis de España (durante cinco temporadas en dos etapas distintas) y Fiorentina de Italia entre 2017 y 2022, antes de retornar al elenco argentino en 2024.

La llegada del zaguero no representa un fichaje más: Pezzella se convertirá en el campeón del mundo número 31 en vestir la camiseta aurinegra.

Sin embargo, su nombre quedará grabado con una particularidad casi única, ya que será el segundo futbolista extranjero con esta distinción en defender a Peñarol, tras haberse consagrado con la selección de Argentina en el Mundial Qatar 2022.

El primero fue el brasileño Moacyr, quien fue campeón del mundo con Brasil en Suecia 1958, y ganó el Campeonato Uruguayo de 1962.

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