Acuerdo cerrado: un campeón del mundo jugará en Peñarol

Campeón del Mundo en Qatar

Pezzella, campeón del mundo 2022 con Argentina en Qatar, no estaba siendo tenido en cuenta por el director técnico Eduardo Coudet y se encontraba entrenando apartado del plantel junto a otros futbolistas, entre ellos el uruguayo Matías Viña.

El zaguero inició su carrera en River y luego pasó por equipos como Real Betis de España (durante cinco temporadas en dos etapas distintas) y Fiorentina de Italia entre 2017 y 2022, antes de retornar al elenco argentino en 2024.

La llegada del zaguero no representa un fichaje más: Pezzella se convertirá en el campeón del mundo número 31 en vestir la camiseta aurinegra.

Sin embargo, su nombre quedará grabado con una particularidad casi única, ya que será el segundo futbolista extranjero con esta distinción en defender a Peñarol, tras haberse consagrado con la selección de Argentina en el Mundial Qatar 2022.

El primero fue el brasileño Moacyr, quien fue campeón del mundo con Brasil en Suecia 1958, y ganó el Campeonato Uruguayo de 1962.