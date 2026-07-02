Niña de 3 años está grave tras ser baleada; recibió un disparo en el cuello

Una niña de 3 años resultó herida de bala este miércoles en el barrio Piedras Blancas y permanece internada en estado grave tras recibir un disparo en el cuello.
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La menor ingresó de inmediato a la policlínica de Capitán Tula, donde fue estabilizada por el personal de salud. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Pereira Rossell para continuar con la atención médica.
Disparo accidental
Según la información primaria de los vecinos de la zona, dos personas se encontraban manipulando un arma de fuego cuando, de forma accidental, se efectuó un disparo que impactó en la niña.
La investigación continúa para establecer las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad de las personas involucradas.