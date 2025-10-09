Jornada de testeo gratuito para diagnosticar anemia falciforme

Las muestras serán analizadas por un equipo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, utilizando un cromatógrafo líquido de alta presión donado a la Intendencia por la Embajada de Japón.

Aunque la enfermedad no tiene cura, su detección temprana es crucial para que el paciente pueda acceder a tratamientos que mejoren significativamente su calidad de vida. Los síntomas más comunes incluyen fatiga, hinchazón de miembros, y dolores en el pecho y abdomen.

Requisitos para el testeo:

Ser mayor de 18 años .

Presentar documento de identidad .

Concurrir con dos horas de ayuno.

La convocatoria es abierta a cualquier persona, independientemente de su prestador de salud.