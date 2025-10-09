Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad jornada | anemia |

Próximo sábado

Jornada de testeo gratuito para diagnosticar anemia falciforme

La jornada de testeo será el sábado 11 de octubre y la convocatoria es abierta a cualquier persona, independientemente de su prestador de salud.

Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Montevideo (IM) llevará a cabo una jornada de diagnóstico de anemia falciforme este sábado 11 de octubre, de 15:00 a 19:00 horas, en la zona de Isla de Flores y Minas, en el corazón de Paseo Sur y Palermo.

La actividad se desarrollará en el marco del encuentro comunitario mensual, que a partir de las 12:00 horas ofrecerá diversas propuestas culturales, incluyendo música, exposiciones fotográficas, talleres y ferias.

Detalles de la jornada de testeo

Las extracciones de sangre tienen como objetivo la detección de la anemia falciforme, una patología genética que afecta mayormente a las personas afrodescendientes.

Las muestras serán analizadas por un equipo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, utilizando un cromatógrafo líquido de alta presión donado a la Intendencia por la Embajada de Japón.

Aunque la enfermedad no tiene cura, su detección temprana es crucial para que el paciente pueda acceder a tratamientos que mejoren significativamente su calidad de vida. Los síntomas más comunes incluyen fatiga, hinchazón de miembros, y dolores en el pecho y abdomen.

Requisitos para el testeo:

  • Ser mayor de 18 años.

  • Presentar documento de identidad.

  • Concurrir con dos horas de ayuno.

La convocatoria es abierta a cualquier persona, independientemente de su prestador de salud.

