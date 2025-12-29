Hacete socio para acceder a este contenido

Oeste caliente

Joven de 19 años fue asesinado a balazos en Cerro Norte

El homicidio ocurrió a las 4:30 de este lunes entre Camino La Paloma y Vizcaya, en la zona de Cerro Norte. Es el segundo homicidio ocurrido esta madrugada.

Por Redacción Caras y Caretas

Un joven de 19 años fue asesinado de varios balazos a las 4:30 de la madrugada de este lunes 29 de diciembre en las inmediaciones de Camino La Paloma y Vizcaya, en el barrio Cerro Norte. La víctima fue encontrada sin vida, tendida en una vereda y con mucho sangrado en la cabeza.

En la escena del homicidio trabajó la Policía Científica, que halló 13 casquillos de pistola 9 milímetros, señaló la información policial primaria divulgada por Subrayado. El cuerpo del joven asesinado presentaba varias heridas por disparos de arma de fuego.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios, y de la fiscalía especializada de turno.

El lugar del homicidio ocurrió en una zona vinculada a la banda criminal Los Colorados, enfrentada a los Los Suárez y Los Albín, también de ese barrio, un tanto diezmadas en los últimos meses por el encarcelamiento de varios de sus líderes.

Es el segundo homicidio en Cerro Norte en pocos días. El anterior ocurrió el miércoles 24 al mediodía en las calles Bogotá y Santa Cruz de la Sierra (zona intermedia entre ambas bandas). El hombre herido de bala fue trasladado al hospital del Cerro, donde falleció.

Oeste caliente

A primera hora de este lunes, a poca distancia del ocurrido sobre las 4:30 en Cerro Norte, un hombre de 35 años fue asesinado a tiros en el barrio Maracaná. La Policía halló a la víctima en el piso y agonizando en Pasaje Maracaná y Pasaje Las Palmeras, y minutos después falleció en el hospital del Cerro. En la escena del crimen, cerca de un contenedor, la Policía Científica encontró seis casquillos de bala.

Esa zona del oeste de Montevideo está cerrando un 2025 de guerras por zonas de narcotráfico y cambios en las organizaciones delictivas.

El jueves pasado, en el barrio Tres Ombúes mataron a dos hermanos, de 30 y 31 años en la esquina de Gregorio Camino y José Castro, luego de un allanamiento policial que generó un fuerte tiroteo entre los efectivos y un grupo de delincuentes de la zona.

