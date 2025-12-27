Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Carlos Negro |

Tiempos violentos

Carlos Negro: "Los homicidios aumentan en Navidad y Año Nuevo porque se juntan diferentes factores criminógenos"

El ministro, Carlos Negro, dio su parecer sobre los ocho homicidios que ocurrieron en 72 horas en Montevideo.

El ministro del Interior, Carlos Negro habló sobre la ola de homicidios.

El ministro del Interior, Carlos Negro habló sobre la ola de homicidios.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que Uruguay enfrenta "tasas epidémicas" de homicidios que requieren un abordaje urgente. El jerarca fue consultado sobre los ocho homicidios que ocurrieron en 72 horas en Montevideo, desde el martes 23 en la mañana y los calificó como "una manifestación más de las épocas violentas que vivimos".

"Somos conscientes de que son fechas muy difíciles, complejas, donde se juntan diferentes factores criminógenos que hacen que los homicidios aumenten en Navidad y Año Nuevo”, señaló. "Es una manifestación más de las épocas violentas que vivimos, estamos en fechas que tradicionalmente concentran homicidios”, agregó.

Ocho homicidios

Negro explicó que los homicidios no ocurren de forma aleatoria, sino que presentan patrones territoriales y sociales definidos. En el contexto de las fiestas, factores como el aumento del consumo de alcohol y sustancias, el mayor flujo de dinero circulante y la intensificación de las tensiones en vínculos interpersonales actúan como detonantes.

Estos elementos, sumados a la disponibilidad de armas de fuego, transforman incidentes menores en desenlaces fatales, indicó.

Con respecto a la gestión que lleva adelante en el Ministerio del Interior, el ministro comentó que "ha sido un año muy intenso porque llegar al Ministerio del Interior es un desafío, por la complejidad que tiene”.

“A su vez, enfrentar la situación de seguridad que tiene el país, en deterioro desde hace muchísimos años, décadas quizás”, apuntó. No obstante, dijo que está “entusiasmado y con ganas de mejorar aún más”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar