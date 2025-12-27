El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que Uruguay enfrenta "tasas epidémicas" de homicidios que requieren un abordaje urgente. El jerarca fue consultado sobre los ocho homicidios que ocurrieron en 72 horas en Montevideo, desde el martes 23 en la mañana y los calificó como "una manifestación más de las épocas violentas que vivimos".
Tiempos violentos
Carlos Negro: "Los homicidios aumentan en Navidad y Año Nuevo porque se juntan diferentes factores criminógenos"
