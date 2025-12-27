Carlos Negro: "Los homicidios aumentan en Navidad y Año Nuevo porque se juntan diferentes factores criminógenos"

Estos elementos, sumados a la disponibilidad de armas de fuego, transforman incidentes menores en desenlaces fatales, indicó.

Con respecto a la gestión que lleva adelante en el Ministerio del Interior, el ministro comentó que "ha sido un año muy intenso porque llegar al Ministerio del Interior es un desafío, por la complejidad que tiene”.

“A su vez, enfrentar la situación de seguridad que tiene el país, en deterioro desde hace muchísimos años, décadas quizás”, apuntó. No obstante, dijo que está “entusiasmado y con ganas de mejorar aún más”.