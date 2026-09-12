INUMET y MetSul advierten sobre descenso térmico, vientos y precipitaciones para el fin de semana

Perspectiva de MetSul y tendencia para el inicio de semana

El servicio meteorológico MetSul Meteorologia ratifica la persistencia de cobertura nubosa y episodios de lluvia débil o lloviznas dispersas para el sur del territorio uruguayo y el estado vecino de Río Grande del Sur, asociadas al flujo de humedad procedente del océano Atlántico y el avance de aire de origen polar.

De acuerdo con las proyecciones oficiales de INUMET, las condiciones comenzarán a estabilizarse de forma paulatina a partir del lunes 14, con una disminución de la nubosidad y atenuación del viento, aunque las mañanas se mantendrán muy frías con mínimas que rondarán los 4 °C en el sur y posibilidad de heladas agrometeorológicas en el interior.