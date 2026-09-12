INUMET y MetSul advierten sobre descenso térmico, vientos y precipitaciones para el fin de semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) y la agencia de meteorología brasileña MetSul emitieron sus reportes actualizados para el territorio nacional, coincidiendo en la consolidación de una masa de aire frío que provocará una caída importante de las temperaturas, lluvias aisladas e incremento del viento durante el fin de semana.
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Según los datos de INUMET, el sur y este del país estarán marcados por abundante nubosidad y bajas sensaciones térmicas. Para la jornada del sábado 12, Montevideo y la zona metropolitana registrarán una temperatura máxima de apenas 13 °C con precipitaciones aisladas y vientos del sector sureste alcanzando rachas de hasta 50 km/h en la costa.
Para el domingo 13, se profundizará el enfriamiento en todo el país. La capital registrará valores térmicos entre 7 °C de mínima y 10 °C de máxima, bajo cielos cubiertos y baja probabilidad de lluvias escasas hacia la tarde.
Perspectiva de MetSul y tendencia para el inicio de semana
El servicio meteorológico MetSul Meteorologia ratifica la persistencia de cobertura nubosa y episodios de lluvia débil o lloviznas dispersas para el sur del territorio uruguayo y el estado vecino de Río Grande del Sur, asociadas al flujo de humedad procedente del océano Atlántico y el avance de aire de origen polar.
De acuerdo con las proyecciones oficiales de INUMET, las condiciones comenzarán a estabilizarse de forma paulatina a partir del lunes 14, con una disminución de la nubosidad y atenuación del viento, aunque las mañanas se mantendrán muy frías con mínimas que rondarán los 4 °C en el sur y posibilidad de heladas agrometeorológicas en el interior.