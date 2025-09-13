Jueza desestimó pedido de la defensa y Sebastián Mauvezín continuará con prisión preventiva

Ratificó su inocencia

El profesor de Historia Sebastián Mauvezín, que fue imputado en octubre de 2023 por la causa que investiga a Gustavo Penadés por delitos sexuales, reapareció en los medios de comunicación y ratificó su inocencia.

En diálogo con el stream de Crónicas del Este, el imputado sostuvo que vive el proceso judicial “de forma invisibilizada” y afirmó que la exfiscal del caso, Alicia Ghione, estuvo “constantemente con una cuestión de extorsión”.

Mauvezín afirmó que es “absolutamente inocente”. “Nunca voy a firmar un acuerdo abreviado, aunque me lo han propuesto en reiteradas ocasiones. Me voy a presentar, obviamente, a la acusación fiscal, que tengo en octubre, cuando venza el plazo”, dijo el profesor de Historia.

El docente dijo que la causa contra el exsenador está “armada” y aclaró que él fue imputado por situaciones del 2022. “Lo que puedo decir es que los hechos que se imputan son falsos. Yo nunca recluté a nadie”, dijo el hombre acusado de ser el nexo entre Penadés y los menores de edad.