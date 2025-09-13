Jueza desestimó pedido de la defensa y Sebastián Mauvezín continuará con prisión preventiva

El profesor de historia Sebastián Mauvezín continuará en prisión en cumplimiento de las medidas preventivas impuestas por la Justicia tras la imputación en 2023 por la causa que investiga a Gustavo Penadés por reiterados delitos sexuales. Mauvezín está acusado de ser quien facilitaba y acercaba las víctimas al exsenador.
La jueza Marcela Vargas no hizo lugar al pedido de excarcelación solicitada por la defensa de Mauvezín, ya que entendió que no se pudo demostrar que exista un cambio en los riesgos procesales, principalmente la posibilidad de frustrar la investigación. Penadés y Mauvezín estarán en prisión preventiva hasta el 10 de octubre próximo, fecha máxima que tiene la Fiscalía para presentar la acusación.
La fiscal Alicia Ghione, que lideró el caso por casi dos años, está de licencia médica desde junio por lo que es la fiscal Isabel Ithurralde quien está a cargo de la causa y será quien presente la acusación contra ambos en la audiencia que se llevará a cabo el 10 de octubre, en menos de un mes.
Ratificó su inocencia
El profesor de Historia Sebastián Mauvezín, que fue imputado en octubre de 2023 por la causa que investiga a Gustavo Penadés por delitos sexuales, reapareció en los medios de comunicación y ratificó su inocencia.
En diálogo con el stream de Crónicas del Este, el imputado sostuvo que vive el proceso judicial “de forma invisibilizada” y afirmó que la exfiscal del caso, Alicia Ghione, estuvo “constantemente con una cuestión de extorsión”.
Mauvezín afirmó que es “absolutamente inocente”. “Nunca voy a firmar un acuerdo abreviado, aunque me lo han propuesto en reiteradas ocasiones. Me voy a presentar, obviamente, a la acusación fiscal, que tengo en octubre, cuando venza el plazo”, dijo el profesor de Historia.
El docente dijo que la causa contra el exsenador está “armada” y aclaró que él fue imputado por situaciones del 2022. “Lo que puedo decir es que los hechos que se imputan son falsos. Yo nunca recluté a nadie”, dijo el hombre acusado de ser el nexo entre Penadés y los menores de edad.