Moratorio anunció que podrá continuar su tratamiento oncológico en el exterior

En ese entonces, expresó su gratitud hacia sus seguidores, agradeciendo el apoyo recibido y enviando un mensaje de cariño: "Los quiero mucho". Además, recordó que su lucha contra un tumor cerebral agresivo, informado el 13 de junio, le había causado pérdida de capacidad motora y sensitiva en el lado derecho de su cuerpo.

Moratorio destacó el apoyo incondicional de su familia y amigos, así como la calidez del personal de salud. Terminó el mensaje con un firme compromiso de seguir luchando por su vida, agradeciendo el acompañamiento de quienes están a su lado.

Tumor cerebral muy agresivo

El 13 de junio Moratorio anunció en sus redes sociales que fue diagnosticado “con un tipo de tumor cerebral muy agresivo”. “Quiero compartir con ustedes una noticia difícil que me toca atravesar. Fui diagnosticado con un tipo de tumor cerebral muy agresivo”, sostuvo.

Como consecuencia de la enfermedad, Moratorio contó que perdió la capacidad motora y sensitiva del lado derecho de su cuerpo. “Este momento llega en una etapa muy especial de mi vida, mientras estamos esperando familia con mi esposa”, añadió.

“Estoy inmensamente agradecido por el apoyo incondicional de mi familia y amigos, que han sido sostén fundamental día a día. También quiero expresar mi profundo reconocimiento a todo el personal de salud, por su calidez humana y profesionalismo”, consideró.