El hombre que se entregó el miércoles en la Seccional 19 de la Policía tras haber asesinado al joven cantante y tiktokero conocido como el "Negro Kevin" fue imputado a solicitud de la fiscal Andrea Naupp por “homicidio agravado especialmente por haberse cometido en presencia de menores de edad”.
Lo mató de seis tiros
Imputaron al matador del "Negro Kevin": homicidio agravado por haberse cometido en presencia de menores
Autor del homicidio se había entregado el miércoles en la comisaría de la zona, horas después de haber matado de seis tiros a Kevin Almada, tras una discusión.