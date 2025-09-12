Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad homicidio | menores | hombre

Lo mató de seis tiros

Imputaron al matador del "Negro Kevin": homicidio agravado por haberse cometido en presencia de menores

Autor del homicidio se había entregado el miércoles en la comisaría de la zona, horas después de haber matado de seis tiros a Kevin Almada, tras una discusión.

Hombre fue a prisión por el homicidio del cantante Kevin Almada.

 Foto: redes sociales
Por Redacción Caras y Caretas

El hombre que se entregó el miércoles en la Seccional 19 de la Policía tras haber asesinado al joven cantante y tiktokero conocido como el "Negro Kevin" fue imputado a solicitud de la fiscal Andrea Naupp por “homicidio agravado especialmente por haberse cometido en presencia de menores de edad”.

El hombre cumplirá prisión preventiva por 180 días, mientras sigue la investigación de Naupp para llevar a juicio al imputado, aunque también está la posibilidad de que alcance un acuerdo abreviado.

El homicidio

El asesinato de Kevin Almada, de 22 años, ocurrió sobre las 16:30 horas del miércoles 10, en las calles Real y Zubillaga (entre La Teja y Tres Ombúes).

Testigos indicaron a los agentes que Almada habría tenido una discusión con un vecino que le efectuó al menos seis disparos con un revólver. La víctima -con antecedentes por hurto y tentativa de homicidio- fue encontrada caída en la calle ya sin vida.

El clima de tensión aumentó en la zona entre vecinos y familiares de la víctima tras el hecho, ya que señalaban al hombre como el presunto autor del homicidio; quien finalmente se entregó y reconoció ante la Policía ser el autor de los 6 disparos que terminaron con la vida del "Negro Kevin".

