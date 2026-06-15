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Sociedad Juntada Celeste | Mundial | selección uruguaya

Con entrada libre

Juntada Celeste: así será la fiesta de Canelones que acompañará el debut de Uruguay

El Gobierno de Canelones invita a la Juntada Celeste, una fiesta con pantalla gigante, música, juegos y actividades para alentar a Uruguay ante Arabia Saudita.

Juntada Celeste: así será la fiesta de Canelones que acompañará el debut de Uruguay

Juntada Celeste: así será la fiesta de Canelones que acompañará el debut de Uruguay

 Federico Gutierrez / FocoUy
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La cuenta regresiva terminó. Este lunes, mientras millones de uruguayos se preparan para seguir el estreno de la Selección Uruguaya en el Mundial 2026, Canelones tendrá su propio punto de encuentro para compartir la pasión por la Celeste. La propuesta se llama Juntada Celeste y promete transformar el Parque Roosevelt en una verdadera fiesta para toda la familia.

La convocatoria, impulsada por el Gobierno de Canelones, comenzará a las 17:30 horas en el espacio Sitio del Parque Roosevelt, donde se instalará una pantalla gigante para seguir el encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita. La entrada será libre y gratuita.

¿Cómo será la Juntada Celeste?

Pero la actividad irá mucho más allá de los 90 minutos de fútbol. Desde la apertura del predio habrá música, juegos, actividades recreativas y propuestas pensadas para que grandes y chicos puedan vivir la previa mundialista en un clima de celebración colectiva.

La jornada contará con la participación de niños y niñas vinculados a ligas de fútbol infantil, centros educativos y organizaciones sociales del departamento, en una apuesta que busca convertir al deporte en una herramienta de integración y encuentro comunitario.

La animación estará a cargo de Rusito González, mientras que la música llegará de la mano de los DJ Cablequemado y DJ Beve, que acompañarán una tarde cargada de color celeste, banderas y expectativa por el debut de la selección.

Los más pequeños tendrán además una serie de actividades especialmente preparadas para ellos, entre las que se destacan una cancha inflable, desafíos deportivos, intercambio de figuritas, maquillaje con los colores nacionales y distintos juegos con premios.

Quienes asistan también podrán dejar mensajes de apoyo para los futbolistas uruguayos y participar de diferentes propuestas colectivas que buscarán reflejar el aliento de todo el departamento hacia la Celeste en su primer desafío mundialista.

El predio contará con áreas de descanso, servicios, propuestas gastronómicas y espacios acondicionados para recibir al público durante toda la jornada.

Con la ilusión intacta y la expectativa que genera cada Mundial, la invitación es a compartir el debut de Uruguay rodeados de familias, amigos y vecinos. Porque cuando juega la Celeste, la pasión suele multiplicarse, y en Canelones esa pasión tendrá hoy un punto de encuentro propio.

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