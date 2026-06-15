Juntada Celeste: así será la fiesta de Canelones que acompañará el debut de Uruguay

La jornada contará con la participación de niños y niñas vinculados a ligas de fútbol infantil, centros educativos y organizaciones sociales del departamento, en una apuesta que busca convertir al deporte en una herramienta de integración y encuentro comunitario.

La animación estará a cargo de Rusito González, mientras que la música llegará de la mano de los DJ Cablequemado y DJ Beve, que acompañarán una tarde cargada de color celeste, banderas y expectativa por el debut de la selección.

Los más pequeños tendrán además una serie de actividades especialmente preparadas para ellos, entre las que se destacan una cancha inflable, desafíos deportivos, intercambio de figuritas, maquillaje con los colores nacionales y distintos juegos con premios.

Quienes asistan también podrán dejar mensajes de apoyo para los futbolistas uruguayos y participar de diferentes propuestas colectivas que buscarán reflejar el aliento de todo el departamento hacia la Celeste en su primer desafío mundialista.

El predio contará con áreas de descanso, servicios, propuestas gastronómicas y espacios acondicionados para recibir al público durante toda la jornada.

Con la ilusión intacta y la expectativa que genera cada Mundial, la invitación es a compartir el debut de Uruguay rodeados de familias, amigos y vecinos. Porque cuando juega la Celeste, la pasión suele multiplicarse, y en Canelones esa pasión tendrá hoy un punto de encuentro propio.