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Mundo Venezuela | vidas | terremotos

La cifra de fallecidos llegó a 188

Venezuela prioriza salvar vidas tras los dos devastadores terremotos

El gobierno de Venezuela reportó este jueves que hay 188 fallecidos, 1.520 heridos, 200 personas atrapadas en los escombros y 157 personas desaparecidas.

Varios países enviaron rescatistas a Venezuela tras los terremotos.

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Por Redacción Caras y Caretas

La prioridad absoluta de Venezuela en estos momentos es salvar vidas, rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros y dejar cualquier división para consolidar una sola fuerza de unión nacional, enfatizó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al informar sobre la grave situación que atraviesa el país tras sufrir dos terremotos casi simultáneos de magnitudes 7.2 y 7.5 el pasado miércoles 24 de junio, los cuales causaron destrucciones en Caracas y La Guaira, además de afectaciones en Aragua, Carabobo y otras entidades.

Las cifras que dejaron los terremotos hasta ahora

Hasta pasado el mediodía de este jueves 25 de junio, Rodríguez reportó 188 fallecidos, 1.520 heridos y 157 personas desaparecidas, mientras que informó que se contabilizan 140 eventos sísmicos, correspondientes a los dos terremotos principales y 138 réplicas.

Agregó que "hemos contabilizado más de 200 personas atrapadas entre los escombros de los edificios y estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos a la mayoría de ellos y hemos contabilizado hasta este momento 2.927 familias damnificadas en total" precisó.

De acuerdo con el presidente del parlamento, los reportes indican que la cifra de edificios destruidos o gravemente dañados es de 250, localizados principalmente en el estado La Guaira, especialmente en las localidades de Caraballeda y Playa Grande.

Ante la magnitud de la emergencia, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó las regiones afectadas como zonas de desastre natural y activó un comando unificado que actualmente se despliega en el terreno para coordinar las operaciones de asistencia prioritarias, con especial atención en el estado La Guaira.

Ayuda internacional

Para fortalecer las labores de salvamento, la presidenta Rodríguez solicitó el envío de equipos de rescate internacionales, confirmándose el despegue de aviones con especialistas provenientes de Estados Unidos, México, España, Qatar, así como un contingente de expertos en desastres de las Naciones Unidas (ONU).

Estas delegaciones internacionales sumarán esfuerzos junto con los rescatistas nacionales movilizados, implementando el uso de maquinaria pesada para acelerar la remoción segura de estructuras caídas y ubicar sobrevivientes.

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