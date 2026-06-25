La prioridad absoluta de Venezuela en estos momentos es salvar vidas, rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros y dejar cualquier división para consolidar una sola fuerza de unión nacional, enfatizó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al informar sobre la grave situación que atraviesa el país tras sufrir dos terremotos casi simultáneos de magnitudes 7.2 y 7.5 el pasado miércoles 24 de junio, los cuales causaron destrucciones en Caracas y La Guaira, además de afectaciones en Aragua, Carabobo y otras entidades.
La cifra de fallecidos llegó a 188
Venezuela prioriza salvar vidas tras los dos devastadores terremotos
El gobierno de Venezuela reportó este jueves que hay 188 fallecidos, 1.520 heridos, 200 personas atrapadas en los escombros y 157 personas desaparecidas.