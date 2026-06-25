Venezuela prioriza salvar vidas tras los dos devastadores terremotos

De acuerdo con el presidente del parlamento, los reportes indican que la cifra de edificios destruidos o gravemente dañados es de 250, localizados principalmente en el estado La Guaira, especialmente en las localidades de Caraballeda y Playa Grande.

Ante la magnitud de la emergencia, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó las regiones afectadas como zonas de desastre natural y activó un comando unificado que actualmente se despliega en el terreno para coordinar las operaciones de asistencia prioritarias, con especial atención en el estado La Guaira.

Ayuda internacional

Para fortalecer las labores de salvamento, la presidenta Rodríguez solicitó el envío de equipos de rescate internacionales, confirmándose el despegue de aviones con especialistas provenientes de Estados Unidos, México, España, Qatar, así como un contingente de expertos en desastres de las Naciones Unidas (ONU).

Estas delegaciones internacionales sumarán esfuerzos junto con los rescatistas nacionales movilizados, implementando el uso de maquinaria pesada para acelerar la remoción segura de estructuras caídas y ubicar sobrevivientes.