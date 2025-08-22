La Asociación Rural del Uruguay expresó su apoyo a empresas "afectadas por paros sindicales"

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) se pronunció en apoyo a las empresas de los sectores pesquero y lechero, tras los recientes paros sindicales que han afectado a ambas industrias. En un comunicado difundido este jueves, la gremial agropecuaria advirtió que las medidas sindicales han tenido un impacto negativo sobre “las empresas, los trabajadores y, en consecuencia, la economía”.
Solidaridad empresarial
La Asociación Rural del Uruguay respaldó a industrias pesquera y lechera y reclamó al gobierno defender y garantizar "el derecho a trabajar".