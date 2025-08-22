Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Solidaridad empresarial

La Asociación Rural del Uruguay expresó su apoyo a empresas "afectadas por paros sindicales"

La Asociación Rural del Uruguay respaldó a industrias pesquera y lechera y reclamó al gobierno defender y garantizar "el derecho a trabajar".

La Asociación Rural del Uruguay expresó su apoyo a empresas afectadas por paros sindicales

La Asociación Rural del Uruguay expresó su apoyo a empresas "afectadas por paros sindicales"

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) se pronunció en apoyo a las empresas de los sectores pesquero y lechero, tras los recientes paros sindicales que han afectado a ambas industrias. En un comunicado difundido este jueves, la gremial agropecuaria advirtió que las medidas sindicales han tenido un impacto negativo sobre “las empresas, los trabajadores y, en consecuencia, la economía”.

El mensaje de la ARU se enmarca en un contexto de conflicto sindical sostenido, que ha generado interrupciones en la cadena productiva y complicaciones logísticas, especialmente en sectores sensibles como la pesca y la producción láctea, dos rubros clave para la economía nacional.

En ese sentido, la asociación reclamó al gobierno encabezado por Yamandú Orsi que actúe para defender el derecho al trabajo, en referencia a las afectaciones que, según señalan, han tenido las medidas de fuerza sobre trabajadores no sindicalizados y sobre la operativa de las empresas.

“La economía del país necesita previsibilidad, producción continua y diálogo responsable”, sostuvo una fuente vinculada a la gremial consultada en las últimas horas. Aunque el comunicado oficial no menciona directamente a los sindicatos involucrados, la ARU dejó claro su respaldo a las empresas que, aseguran, se han visto perjudicadas por la paralización de actividades.

Llamado a la resolución del conflicto

El texto también plantea la necesidad urgente de encontrar una salida negociada al conflicto. “Reafirmamos la necesidad de una pronta resolución del conflicto en el sector lácteo”, señala el comunicado, y agrega: “Auguramos un próspero retorno a la actividad en la pesca de modo que se pueda garantizar la producción, la inversión, el empleo y el desarrollo nacional”.

El pronunciamiento de la ARU se suma a otras voces del ámbito productivo que han manifestado su preocupación por la situación, en momentos en que la economía nacional enfrenta desafíos tanto a nivel interno como por las condiciones del mercado internacional.

Por el momento, no hubo respuesta pública de parte de las organizaciones sindicales a este comunicado. Sin embargo, representantes gremiales han defendido las medidas adoptadas, argumentando que responden a reclamos laborales de larga data.

