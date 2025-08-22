La Asociación Rural del Uruguay expresó su apoyo a empresas "afectadas por paros sindicales"

“La economía del país necesita previsibilidad, producción continua y diálogo responsable”, sostuvo una fuente vinculada a la gremial consultada en las últimas horas. Aunque el comunicado oficial no menciona directamente a los sindicatos involucrados, la ARU dejó claro su respaldo a las empresas que, aseguran, se han visto perjudicadas por la paralización de actividades.

Llamado a la resolución del conflicto

El texto también plantea la necesidad urgente de encontrar una salida negociada al conflicto. “Reafirmamos la necesidad de una pronta resolución del conflicto en el sector lácteo”, señala el comunicado, y agrega: “Auguramos un próspero retorno a la actividad en la pesca de modo que se pueda garantizar la producción, la inversión, el empleo y el desarrollo nacional”.

El pronunciamiento de la ARU se suma a otras voces del ámbito productivo que han manifestado su preocupación por la situación, en momentos en que la economía nacional enfrenta desafíos tanto a nivel interno como por las condiciones del mercado internacional.

Por el momento, no hubo respuesta pública de parte de las organizaciones sindicales a este comunicado. Sin embargo, representantes gremiales han defendido las medidas adoptadas, argumentando que responden a reclamos laborales de larga data.