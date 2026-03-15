La DEA consideró a Marset el "Pablo Escobar de la era moderna"

Marset Capturado en Bolivia

Marset fue detenido en la madrugada del viernes en Santa Cruz de la Sierra, tras un amplio operativo coordinado entre autoridades de Bolivia y Paraguay, con colaboración de Uruguay. Según informó el ministro del Interior uruguayo, Carlos Negro, el país aportó información relevante para la investigación que culminó con el arresto.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, se refirió al caso destacando la magnitud de las operaciones criminales que se le atribuyen al uruguayo. “Las acciones de este fin de semana reflejan la dedicación de los hombres y mujeres de la DEA y el poder de las alianzas sólidas. Agradecemos la asistencia de las fuerzas del orden bolivianas para la captura de Marset”, afirmó.

En su evaluación, Cole caracterizó al líder criminal como un “Pablo Escobar de la era moderna”, en alusión al histórico narcotraficante colombiano Pablo Escobar y al alcance internacional de las redes que dirigía Marset.

La agencia estadounidense subrayó que el caso se inscribe dentro de su estrategia global para perseguir a los principales líderes de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado transnacional.

Tras su captura, Marset deberá enfrentar en Estados Unidos cargos vinculados al tráfico de cocaína y al lavado de activos, derivados de investigaciones sobre presuntas operaciones de narcotráfico a gran escala.

El arresto representa un nuevo capítulo en la extensa investigación internacional que desde hace años seguía los pasos del uruguayo, considerado por distintas agencias de seguridad como una figura clave en las rutas del narcotráfico en América del Sur.

Declaración de la DEA

La agencia calificó el arresto como un hito en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

"La búsqueda ha terminado": Con estas palabras, la DEA cerró un capítulo de persecución internacional que se intensificó tras la fuga de Marset en 2023. El administrador Cole afirmó que la detención es un avance crucial para desarticular redes que utilizan la violencia y el lavado de activos para operar.

La DEA recordó que Marset figuraba en su lista de los más buscados desde mayo de 2025, con una recompensa ofrecida por el Departamento de Estado de hasta 2 millones de dólares por información que condujera a su captura.