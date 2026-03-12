El Ministerio de Trabajo presentó paquete de acciones con perspectiva de género

La jerarca advirtió sobre la gravedad de la trata laboral, un fenómeno que —según señaló— suele permanecer invisibilizado. “Es la que pasa más desapercibida y lamentablemente está haciendo estragos en el país”, afirmó. Al respecto, indicó que el ministerio trabaja en la elaboración de un protocolo interno que involucra a todas las unidades ejecutoras para abordar esta problemática.

Otras acciones

La cartera avanzó en otras líneas de acción, como un acuerdo marco con el Ministerio de Desarrollo Social para promover la corresponsabilidad en los cuidados, la reincorporación del enfoque de género en políticas de empleo y formación, y la profesionalización del sector de cuidados. También se implementó un sistema de seguimiento y evaluación de estas políticas mediante informes periódicos.

Por su parte, la subdirectora nacional de Empleo, Mariana Chiquiar, repasó los avances en los compromisos asumidos por el MTSS con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en marzo de 2025. Según explicó, de los ocho compromisos establecidos, todos registran avances y uno de ellos —la instalación de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo— ya fue concretado.

Chiquiar señaló que la dimensión de género se incorporó en distintos programas mediante medidas específicas. Entre ellas, se crearon cupos para jóvenes víctimas de violencia basada en género y se establecieron mecanismos para facilitar la conciliación entre trabajo y cuidados.

En ese sentido, mencionó iniciativas como la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial para mujeres con hijos de hasta cuatro años y la disponibilidad de cupos en centros CAIF que permitan compatibilizar las responsabilidades de cuidado con el trabajo o el estudio.

Medidas similares se aplicaron en el programa Uruguay Impulsa, mientras que el programa Inversión Productiva amplió su capacidad para respaldar a mujeres que optan por el trabajo independiente como forma de compatibilizar su actividad económica con las tareas de cuidado.

Las autoridades también destacaron acciones específicas dirigidas a mujeres que atraviesan situaciones de violencia basada en género. En coordinación con los servicios del Ministerio de Desarrollo Social, se establecieron cuotas dentro de los programas de empleo para facilitar su inserción laboral.

Asimismo, en los servicios públicos de empleo se prioriza la atención a mujeres derivadas por el Poder Judicial y se implementan protocolos específicos para abordar casos de acoso laboral y sexual.

Durante la actividad, Chiquiar adelantó que el proyecto de ley integral de empleo que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Parlamento incluirá incentivos específicos para promover la contratación de mujeres jefas de hogar en familias monoparentales.

La jerarca explicó que esta medida responde a una realidad estructural: alrededor del 70% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres, lo que incide directamente en los niveles de vulnerabilidad económica.

Según indicó, el proyecto también ampliará los subsidios a la contratación de otros colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, como mujeres jóvenes, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trans, personas privadas de libertad o recientemente liberadas y mujeres mayores de 45 años.

La actividad contó además con la participación de la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios; la subinspectora general de Trabajo, Andrea Bouret; la asesora de la Dirección Nacional de Seguridad Social, Verónica Villagra, y representantes de los sindicatos del ministerio.