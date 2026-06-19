La drástica decisión que tomó Flor Peña luego de una fake que dio en vivo

“Únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. (...) Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”.

Consecuencias inmediatas: Desvinculaciones y reestructuración

El impacto del error obligó a la cúpula de Luzu TV a tomar medidas drásticas, como los despidos de la producción y una declaración institucional. Nicolás Occhiato, creador y dueño del canal, calificó el error como “inadmisible” y aseguró que este hecho no representa los valores de la compañía, anunciando además una revisión interna profunda.

Flor Peña utilizó sus redes sociales para pedir perdón a la familia Messi por el error cometido y explicó "que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié. Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu" sentenció Peña.