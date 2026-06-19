La drástica decisión que tomó Flor Peña luego de una fake que dio en vivo

La actriz y conductora Florencia Peña se desvinculó de Luzu TV tras haber anunciado erróneamente al aire la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina. El hecho desató una ola de críticas en redes sociales y provocó la reacción inmediata de la familia Messi y de la dirección del canal de streaming.
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El error al aire y la reacción en redes
Durante la emisión de El Show del Verano, Peña esparció la información falsa basándose en publicaciones que circulaban en internet, las cuales fueron tomadas por la producción del programa sin ningún tipo de verificación previa. Al no detener la transmisión para chequear los datos, la noticia se difundió de manera, viralizándose en cuestión de minutos y generando un fuerte repudio público.
La contundente desmentida de la familia Messi
Ante la gravedad de los rumores, la familia de Lionel Messi emitió un comunicado oficial cerca de las 14:00 horas para desmentir categóricamente el fallecimiento. En el texto, aclararon que Jorge Messi se encuentra recuperándose favorablemente bajo seguimiento médico y lanzaron un duro llamado a los medios:
“Únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. (...) Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”.
Consecuencias inmediatas: Desvinculaciones y reestructuración
El impacto del error obligó a la cúpula de Luzu TV a tomar medidas drásticas, como los despidos de la producción y una declaración institucional. Nicolás Occhiato, creador y dueño del canal, calificó el error como “inadmisible” y aseguró que este hecho no representa los valores de la compañía, anunciando además una revisión interna profunda.
Flor Peña utilizó sus redes sociales para pedir perdón a la familia Messi por el error cometido y explicó "que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié. Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu" sentenció Peña.