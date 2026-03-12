La emotiva imagen de Moratorio junto a su bebé tras nueva cirugía

El virologo uruguayo Gonzalo Moratorio compartió en redes sociales una imagen junto a su hija luego de atravesar una nueva cirugía por un tumor cerebral, intervención a la que debió someterse tras confirmarse la reaparición de la enfermedad.
La semana pasada, el investigador había comunicado públicamente que el tumor había regresado, situación que lo obligaría a iniciar otra etapa de tratamiento médico. Días después se conoció que la operación se realizó con éxito y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación.
Mientras continúa con los cuidados posteriores y se prepara para los pasos siguientes del tratamiento, Moratorio permanece acompañado por su entorno cercano.
En ese contexto, el científico publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece sosteniendo a su hija —una bebé nacida en 2025—, a quien ya había mencionado anteriormente como una de sus principales motivaciones durante la enfermedad.
Al compartir la imagen, escribió un breve mensaje que acompañó la escena familiar: “Por si faltaban fuerzas”. Según había señalado previamente, tanto su hija como su pareja han sido un apoyo central durante el proceso que atraviesa.