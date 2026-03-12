La emotiva imagen de Moratorio junto a su bebé tras nueva cirugía

En ese contexto, el científico publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece sosteniendo a su hija —una bebé nacida en 2025—, a quien ya había mencionado anteriormente como una de sus principales motivaciones durante la enfermedad.

Al compartir la imagen, escribió un breve mensaje que acompañó la escena familiar: “Por si faltaban fuerzas”. Según había señalado previamente, tanto su hija como su pareja han sido un apoyo central durante el proceso que atraviesa.