Sociedad Cooperativito | CAF |

educación cooperativa

ANEP y Cooperativas Agrarias Federadas presentan Cooperativito, una herramienta para escolares

Cooperativito es una plataforma web destinada a fomentar el aprendizaje sobre cooperativismo agrario a través del juego y de recursos didácticos digitales.

Presentan el lunes Cooperativito.
Por Redacción Caras y Caretas

Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), presentarán el próximo lunes 16 de marzo Cooperativito, una herramienta educativa lúdica e interactiva destinada a acercar el cooperativismo agrario a niñas y niños de escuelas de todo el país.

Cooperativito es una plataforma web desarrollada por CAF junto a las cooperativas Colaveco y El Fogón, con el apoyo del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop). Su objetivo es fomentar el aprendizaje sobre cooperativismo agrario a través del juego y de recursos didácticos digitales.

De acuerdo a información brindada por CAF, se trata de una plataforma que reúne diferentes herramientas pedagógicas —entre ellas un video, un puzzle y una trivia— disponibles en un sitio web especialmente diseñado para estudiantes de 4.º, 5.º y 6.º año de educación primaria, así como para su utilización en centros educativos y en el ámbito familiar.

De interés por ANEP

El proyecto ha sido declarado de interés educativo por la ANEP, por lo que en esta instancia será presentado en conjunto a la comunidad educativa nacional, junto con las acciones previstas para su difusión y utilización durante el año.

La presentación se desarrollará en el Salón de Actos de ANEP (Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1409) y estará dirigida a docentes, direcciones, equipos educativos e inspecciones de centros educativos públicos y privados.

