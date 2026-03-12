ANEP y Cooperativas Agrarias Federadas presentan Cooperativito, una herramienta para escolares

De interés por ANEP

El proyecto ha sido declarado de interés educativo por la ANEP, por lo que en esta instancia será presentado en conjunto a la comunidad educativa nacional, junto con las acciones previstas para su difusión y utilización durante el año.

La presentación se desarrollará en el Salón de Actos de ANEP (Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1409) y estará dirigida a docentes, direcciones, equipos educativos e inspecciones de centros educativos públicos y privados.