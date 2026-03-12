Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), presentarán el próximo lunes 16 de marzo Cooperativito, una herramienta educativa lúdica e interactiva destinada a acercar el cooperativismo agrario a niñas y niños de escuelas de todo el país.
educación cooperativa
ANEP y Cooperativas Agrarias Federadas presentan Cooperativito, una herramienta para escolares
Cooperativito es una plataforma web destinada a fomentar el aprendizaje sobre cooperativismo agrario a través del juego y de recursos didácticos digitales.