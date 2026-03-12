Hacete socio para acceder a este contenido

otra vez

Detuvieron a Romina Celeste Papasso al intentar ingresar al país

Se investiga a Romina Celeste Papasso por abuso sexual contra un recluso, la exmilitante fue detenida este jueves cuando intentaba ingresar a Uruguay.

La exmilitante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso fue detenida este jueves cuando intentaba ingresar a Uruguay, en el marco de una investigación judicial por una denuncia de abuso sexual presentada por un recluso de la cárcel de Rocha.

Según informó Montevideo Portal, la detención se produjo en el departamento de Colonia y responde a una orden judicial que dispuso su captura con el objetivo de incautar su teléfono celular y fijar domicilio, medidas necesarias para continuar con el proceso de investigación.

De acuerdo con la resolución judicial citada por el medio, la orden fue emitida específicamente “a los efectos de la incautación del teléfono celular” de Papasso, elemento que podría ser relevante para el avance de la causa.

La denuncia que originó el procedimiento fue presentada por un interno de la cárcel de Rocha, quien aseguró haber sido víctima de episodios reiterados de acoso y abuso sexual mientras Papasso se encontraba recluida en ese centro penitenciario. Según el testimonio del denunciante, las situaciones se habrían repetido en varias ocasiones.

Tras la presentación de la denuncia, las autoridades dispusieron separar a Papasso del recluso mientras se desarrolla la investigación judicial.

Papasso se encontraba viviendo en Argentina desde hace varios meses, luego de recuperar la libertad tras cumplir condena por distintas causas judiciales. Entre ellas se encuentra la denuncia falsa presentada contra el actual presidente Yamandú Orsi, caso que tuvo amplia repercusión política y mediática en el país.

La investigación por la nueva denuncia continúa en curso y la Fiscalía analiza la información que pueda surgir del teléfono incautado, así como otros elementos probatorios vinculados al caso, según consignó Montevideo Portal.

