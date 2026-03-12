Detuvieron a Romina Celeste Papasso al intentar ingresar al país

La denuncia que originó el procedimiento fue presentada por un interno de la cárcel de Rocha, quien aseguró haber sido víctima de episodios reiterados de acoso y abuso sexual mientras Papasso se encontraba recluida en ese centro penitenciario. Según el testimonio del denunciante, las situaciones se habrían repetido en varias ocasiones.

Tras la presentación de la denuncia, las autoridades dispusieron separar a Papasso del recluso mientras se desarrolla la investigación judicial.

Papasso se encontraba viviendo en Argentina desde hace varios meses, luego de recuperar la libertad tras cumplir condena por distintas causas judiciales. Entre ellas se encuentra la denuncia falsa presentada contra el actual presidente Yamandú Orsi, caso que tuvo amplia repercusión política y mediática en el país.

La investigación por la nueva denuncia continúa en curso y la Fiscalía analiza la información que pueda surgir del teléfono incautado, así como otros elementos probatorios vinculados al caso, según consignó Montevideo Portal.