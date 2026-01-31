La final clásica de la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional se podrá ver gratis

Como información a tener en cuenta, el servicio es para usuarios conectados a redes de Internet de Antel (datos o Wifi).

Tanto la producción como el trabajo del equipo periodístico de esta transmisión estará a cargo de la empresa Tenfield, que ganó la licitación por los derechos de televisación del fútbol uruguayo mediante streaming.

Cabe recordar que además de Antel TV, el encuentro también se podrá ver en vivo y por streaming a través de Disney+, señal que desde el anterior período ya venía transmitiendo el fútbol uruguayo mediante esa plataforma.

Por dónde ver en vivo el clásico

Torneos/DIRECTV, empresa que ganó la licitación para la transmisión de los partidos del fútbol uruguayo por cable, llegó a un acuerdo con los cableoperadores del interior y también con los de Montevideo para que transmitan los encuentros.

Por otra parte, también se resolvió el jueves 29 de enero la televisación del clásico entre Peñarol y Nacional por streaming. Se llegó a un acuerdo para que se pueda ver a través de Antel TV y Disney+.

La novedad es que desde las dos plataformas se podrá castear la transmisión, es decir, pasar desde el celular a un televisor, y además, la transmisión del ente estatal será totalmente gratuita.

Cabe recordar que en el plano local, hasta este jueves existían diferencias entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Tenfield que referían a dos puntos importantes: uno es que AUF planteó que el streaming no se permita castear —ver el contenido del celular en un televisor— y el otro es que desde el organismo se procura que los que compren el streaming deban adquirir también los servicios de cable.

Lo cierto es que ahora, la final clásica de la Supercopa Uruguaya se podrá ver en vivo a través de DSports mediante los canales 301 y 302. El diferencial de programación será complementario al paquete básico y tendrá un valor mensual de $728 pesos.

Por otra parte, el clásico también será transmitido por los cables del interior del país que integran la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) al igual que todos los cableoperadores de Montevideo: FLOW, TCC, Montecable, Nuevo Siglo y Multiseñal.

Además, por streaming, el encuentro irá a través de Antel TV (gratis) y Disney+.