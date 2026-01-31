La final clásica de la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional se podrá ver gratis

La televisación de la final de la Supercopa Uruguaya que Peñarol y Nacional jugará este domingo 1 de febrero desde la hora 20:00 en el Estadio Centenario trajo novedades en las últimas horas luego de varios acuerdos empresariales_ pero este viernes se dio a conocer otra noticia: el clásico se podrá ver gratis por streaming.
La transmisión de Antel TV será la encargada de televisar el encuentro que jugarán el equipo de Diego Aguirre ante el de Jadson Viera en lo que será el inicio de la temporada oficial del fútbol uruguayo.
"¡Final clásica por Antel TV! Este domingo a las 20 h, Tricolores y Carboneros se ven las caras en un partido único para definir al Supercampeón Uruguayo. Vivilo gratis por Antel TV, a través de la señal de VTV Plus", publicó el ente estatal en sus redes sociales.
Como información a tener en cuenta, el servicio es para usuarios conectados a redes de Internet de Antel (datos o Wifi).
Tanto la producción como el trabajo del equipo periodístico de esta transmisión estará a cargo de la empresa Tenfield, que ganó la licitación por los derechos de televisación del fútbol uruguayo mediante streaming.
Cabe recordar que además de Antel TV, el encuentro también se podrá ver en vivo y por streaming a través de Disney+, señal que desde el anterior período ya venía transmitiendo el fútbol uruguayo mediante esa plataforma.
Por dónde ver en vivo el clásico
Torneos/DIRECTV, empresa que ganó la licitación para la transmisión de los partidos del fútbol uruguayo por cable, llegó a un acuerdo con los cableoperadores del interior y también con los de Montevideo para que transmitan los encuentros.
Por otra parte, también se resolvió el jueves 29 de enero la televisación del clásico entre Peñarol y Nacional por streaming. Se llegó a un acuerdo para que se pueda ver a través de Antel TV y Disney+.
La novedad es que desde las dos plataformas se podrá castear la transmisión, es decir, pasar desde el celular a un televisor, y además, la transmisión del ente estatal será totalmente gratuita.
Cabe recordar que en el plano local, hasta este jueves existían diferencias entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Tenfield que referían a dos puntos importantes: uno es que AUF planteó que el streaming no se permita castear —ver el contenido del celular en un televisor— y el otro es que desde el organismo se procura que los que compren el streaming deban adquirir también los servicios de cable.
Lo cierto es que ahora, la final clásica de la Supercopa Uruguaya se podrá ver en vivo a través de DSports mediante los canales 301 y 302. El diferencial de programación será complementario al paquete básico y tendrá un valor mensual de $728 pesos.
Por otra parte, el clásico también será transmitido por los cables del interior del país que integran la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) al igual que todos los cableoperadores de Montevideo: FLOW, TCC, Montecable, Nuevo Siglo y Multiseñal.
Además, por streaming, el encuentro irá a través de Antel TV (gratis) y Disney+.