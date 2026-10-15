Jornada laboral más corta: el reloj biológico entra en el debate

Esta perspectiva amplía una discusión que suele reducirse al número de horas semanales. Pasar de 48 a 40 horas puede mejorar la calidad de vida, pero los efectos serán diferentes si el trabajador mantiene turnos imprevisibles, jornadas partidas, noches consecutivas o descansos insuficientes entre una salida y el siguiente ingreso. La duración importa; la distribución también.

Los trabajos nocturnos y rotativos son imprescindibles en salud, seguridad, transporte, industria y múltiples servicios. No se trata de eliminarlos, sino de diseñarlos con mayor protección. Rotaciones demasiado rápidas, cambios constantes entre día y noche o calendarios comunicados con poca anticipación alteran el sueño y dificultan la vida familiar. La fatiga, además, aumenta el riesgo de accidentes y errores.

Negociación colectiva

Incorporar evidencia científica puede mejorar tanto la ley como la negociación colectiva. Las normas generales establecen pisos, pero cada sector tiene necesidades diferentes. Un hospital no organiza sus turnos como una fábrica ni una plataforma de reparto. La información sobre ritmos biológicos puede orientar límites a las noches consecutivas, pausas, tiempos mínimos de recuperación y mecanismos para que los trabajadores participen en la elaboración de los calendarios.

También obliga a evitar una lectura individualista. Recomendar que una persona duerma mejor tiene poco sentido si sale de madrugada, demora dos horas en transporte y debe volver a trabajar antes de haber descansado. La higiene del sueño es importante, pero la salud laboral depende de decisiones empresariales, convenios y regulación pública. No todo puede trasladarse a la responsabilidad personal.