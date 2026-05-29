Familiares de víctimas de siniestros de tránsito marchan por cambios en las leyes

Reclamos del colectivo

En ese sentido, sostuvo que es necesario revisar el tratamiento legal de estos hechos y cuestionó que se siga relativizando la responsabilidad de quienes incumplen normas básicas de circulación. “Cuando uno no respeta una norma básica de tránsito es un homicidio”, afirmó.

Para Ferrer, conductas como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, o hacerlo a exceso de velocidad, no pueden seguir siendo consideradas simples imprudencias. “Desde el momento que sos un irresponsable, que no respetás una norma básica de tránsito, que sabés que no tenés que manejar con exceso de velocidad, que sabés que no tenés que manejar con alcohol en sangre o con droga en sangre y salís a la calle y hacés esto, le destruís la vida a una persona. Tiene que tener una consecuencia”, remarcó.

La integrante del colectivo señaló además que existen antecedentes internacionales que demuestran que es posible avanzar hacia marcos normativos más estrictos. A su entender, varios países han logrado reducir este tipo de situaciones a partir de leyes claras y sanciones contundentes. Por eso reclamó una mayor implicancia de quienes ocupan cargos de representación política.

“Necesitamos quienes están cumpliendo ese cargo, quienes cumplen ese rol, que nos representen y que hagan un cambio en esto”, sostuvo. Agregó que Uruguay, por su escala demográfica, debería estar en condiciones de implementar soluciones que en otros lugares ya funcionan desde hace años.

Si bien reconoció que la educación vial sigue siendo una herramienta fundamental para prevenir siniestros, aclaró que el reclamo de las familias no desconoce la existencia de accidentes inevitables. “Hay accidentes y el dolor de padres no nos ciega en eso”, afirmó. Sin embargo, insistió en que cada caso debe ser analizado con profundidad y que las conductas gravemente irresponsables deben recibir una respuesta judicial acorde.

En particular, cuestionó las penas que actualmente reciben algunos responsables de siniestros fatales. “Las familias merecemos que una persona que mató porque iba alcoholizada o drogada no cumpla una prisión efectiva de dos días o una prisión domiciliaria. Ir a firmar una vez a la semana a su seccional es injusto para las familias y esto tiene que reverse”, manifestó.

Próximos pasos

Consultada sobre las acciones del colectivo y el diálogo con las autoridades, Ferrer informó que se encuentran a la espera de una reunión con la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). Además, adelantó que durante la movilización de este viernes serán recibidos por representantes de la Suprema Corte de Justicia.