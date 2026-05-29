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Sociedad Chuy | incautación | control

En los últimos días

Lo que encontraron en controles de rutina en el Chuy terminó en una millonaria incautación

Operativos de Aduanas en el Chuy terminaron con incautaciones por más de $U 4.000.000, vehículos retenidos y una condena por contrabando.

Controles Aduaneros en Chuy

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 Aduanas
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Controles Aduaneros en Chuy.

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Los controles realizados en distintos puntos de Chuy durante los últimos días dejaron al descubierto una extensa red de mercadería ingresada de forma irregular al país. Entre ropa, perfumes, cigarrillos, bebidas alcohólicas, accesorios para celulares y hasta vehículos de alta gama, la Dirección Nacional de Aduanas informó incautaciones que superan los $U 4.000.000 y derivaron en la condena de una persona por contrabando.

Uno de los procedimientos más relevantes ocurrió en el Resguardo San Miguel, donde funcionarios inspeccionaron un vehículo uruguayo que ingresaba desde Brasil transportando una importante cantidad de artículos sin declarar. Dentro del automóvil encontraron 214 prendas de vestir, 51 juguetes, 31 perfumes, 17 relojes pulsera y 420 utensilios para el hogar. El valor estimado de esta mercadería fue calculado en $U 240.282.

A su vez, en el Resguardo Central se concretaron varias incautaciones a pasajeros de ómnibus que intentaban ingresar productos de forma irregular. Entre los artículos retenidos figuraban 40 perfumes de distintas marcas, 10.000 cigarrillos marca GIFT, bebidas alcohólicas y unas 180 prendas de vestir.

En otro operativo, los funcionarios detuvieron un automóvil de matrícula uruguaya que transportaba 144 latas de cerveza. El valor de la mercadería incautada en este procedimiento alcanzó los $U 605.000, según informó Aduanas.

Control aduanero en el Resguardo Central

Sin embargo, uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió cuando una camioneta intentó evadir un control aduanero en el Resguardo Central. Tras ser interceptado, el vehículo fue inspeccionado y los funcionarios encontraron tres cajas con un total de 2.555 accesorios para celulares provenientes de Brasil, sin documentación que acreditara su ingreso legal al territorio nacional.

La Justicia dispuso la incautación tanto de la mercadería como del vehículo utilizado para el traslado. Todo lo retenido fue valuado en $U 1.452.535. El conductor fue condenado por un delito de contrabando y recibió una pena de seis meses.

A esto se sumó otro procedimiento ocurrido el pasado 12 de mayo, cuando se incautó un automóvil BMW MINI FMCA WJ11 con matrícula alemana que circulaba en infracción aduanera dentro del país. El valor estimado del vehículo asciende a $U 1.228.500.

Durante el último fin de semana, además, funcionarios de la Aduana de Chuy junto a la Aduana Móvil Regional Sur reforzaron los controles en Barra del Chuy, San Miguel, La Coronilla, Camino Vecinal y el Resguardo Central. Como resultado de esos operativos adicionales se incautaron mercaderías varias por otros $U 480.809.

Las autoridades señalaron que los controles continuarán intensificándose en la frontera para combatir el ingreso ilegal de productos y las maniobras de contrabando que afectan el comercio formal.

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